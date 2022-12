Fate brillare tutta casa con queste Decorazioni natalizie da esterno IN OFFERTA

L'atmosfera sarà unica grazie ad una vera e propria cascata di 480 luci LED!

Il Natale è alle porte e, se ancora non lo avete fatto, è ora di riempire casa di luci ed addobbi. Se volete ricreare un’atmosfera da favola, queste Decorazioni luminose da esterno marcate Peccider sono perfette. Ad oggi su Amazon la cascata di luci LED può essere acquistata risparmiando il 25% sul prezzo base: lo sconto è applicato al checkout ed è valido fino al 4 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

Non perdete l’occasione di far brillare casa come non mai! La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Un’atmosfera magica e brillante con le Decorazioni luminose da esterno Peccider

Queste decorazioni luminose da esterno Peccider sono composte da ben 480 luci LED distribuite su 120 stringhe con lunghezze dei fili variabile (da 20 a 60 cm) per creare l’effetto cascata.

Il colore è bianco freddo ma è possibile scegliere tra diversi effetti premendo semplicemente il tasto del trasformatore. Le modalità in dotazione sono otto: Combinazione, Onda, Sequenziale, Slo-Glo, Perseguendo / Flash, Miscela lenta, Glitter / Flash e Costante.

Il dispositivo garantisce la massima sicurezza: i LED sono a norma UE, non si scaldano e non possono provocare ustioni. Inoltre, la decorazione può essere utilizzata con qualsiasi condizione metereologica: le luci, infatti, sono anti-freddo e impermeabili in quanto si riempiono di liquido antigelo come protezione contro il gelo.

L’installazione è facilissima e veloce: basterà trovare il cavo principale orizzontale da 12 metri e utilizzare fasce o ganci per appenderlo. Successivamente non resterà che sciogliere e sistemare lentamente ogni filo ed il gioco è fatto. Le luci possono essere montate in qualsiasi location, sia interna che esterna, ma è importante sapere che l’adattatore e la spina non sono impermeabili quindi è necessario tenerli lontani dall’acqua.

Le bellissime Decorazioni luminose da esterno marcate Peccider ad oggi sono acquistabili su Amazon risparmiando il 25% sul prezzo base: lo sconto applicato al checkout è valido fino al 4 gennaio 2023 salvo esaurimento dei coupon disponibili.

