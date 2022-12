Fascia da braccio per portare il tuo smartphone con te, anche quando ti alleni

Fascia da braccio sportiva Anledda, per portare sempre con te il tuo smartphone, anche durante le sessioni di allenamento più dure

Dopo le feste natalizie c’è solo un pensiero: togliere i chili di troppo. Non è mai troppo tardi per iniziare ad allenarsi, correre o semplicemente fare lunghe passeggiate. Grazie alla fascia da braccio sportiva Anledda, potrai portare il tuo smartphone sempre con te, per monitorare i passi fatti, le calorie bruciate, per ascoltare musica. La trovi su Amazon, e grazie al coupon, puoi risparmiare il 10% sul prezzo di vendita.

L’esclusivo design della tasca con cerniera è bello e pratico, e ti consente di posizionare l’auricolare o la chiave dell’auto o piccoli oggetti preziosi. La tasca nascosta integrata può aiutarti a contenere carte di credito, chiavi, contanti e altro ancora.

La fascia da braccio è la scelta intelligente per il tuo viaggio di allenamento

La fascia da braccio è fatta di un materiale impermeabile, ed è dunque resistente all’acqua, permettendoti di svolgere la tua attività in qualsiasi momento, a prescindere dal luogo e della condizioni atmosferiche.

Lo schermo del telefono, grazie al sensitive touch, è facile da sbloccare con il riconoscimento facciale, senza rimuove il telefono dall’involucro. Il fondo con design a 3 fori, inoltre, per auricolare e cavo di ricarica, ti consente di goderti la musica mentre corri.

Con il design con fibbia anticaduta, si impedisce la caduta del bracciale, che proteggerà il telefono dallo scivolamento, e lo manterrà al sicuro.

Il bracciale sportivo ha, anche, particelle di silicone antiscivolo sul retro per evitare che il bracciale scivoli durante lo sport o le attività fisiche. L’accessorio dispone, inoltre, di strisce riflettenti avvolgenti ultra luminose, che offrono un’elevata visibilità per una corsa notturna sicura.

Goditi il tuo allenamento e tieni al sicuro il tuo smartphone da cadute, pioggia, e quant’altro, grazie alla fascia da braccio sportiva Anledda. Acquistala subito con il coupon Amazon.