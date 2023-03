Fantastico questo monitor Lenovo ORA IN SCONTO su Amazon!

Acquista ora su Amazon il monitor Lenovo, risparmi 30 euro e ti porti a casa un prodotto ottimo.

Ti serve un nuovo monitor per lavorare? Perfetto, sei arrivato nel posto giusto! Abbiamo trovato un’ottima offerta per un ottimo prodotto. Ora puoi acquistare su Amazon il monitor Lenovo da 24 pollici e risparmiare 30 euro da costo di mercato, lo pagherai solamente 129 euro.

Inoltre Amazon ti da anche la possibilità di pagarlo in comode e piccole rate mensili così da non risentire della spesa.

Monitor Lenovo di tipo LED da 24 pollici, lavorare non è mai stato così comodo!

Sebbene sempre più spesso si usi il portatile per lavorare o fare altro avere a disposizione uno schermo più grande non ha sicuramente paragono in termini di comodità e migliore visione. Ecco quali sono le caratteristiche del monitor Lenovo proposto.

Display da 23,8 pollici Full HD IPS con risoluzione 1920 x 1080 . Questo monitor ti consentirà di godere di dettagli cristallini e colori vivaci da ogni angolazione.

Design elegante con bordi ultrasottili su tre lati, un monitor dal gusto minimalista e dalle forme contemporaneo, sinuose e accattivanti.

FreeSync , il tempo di latenza di 4ms ottimizza la responsività dello schermo e la funzionalità adattiva AMD FreeSync è il condimento finale per ridurre artefatti visivi e disallineamenti dell’immagine.

Dispone di una frequenza di 75 Hz .

Inoltre presente Input HDMI + VGA, le porte multiple che ti consentono di soddisfare ogni tua esigenza.

Se hai bisogno di un monitor questo è assolutamente il momento giusto per comprarlo, non solo perché risparmi ben 30 euro ma anche perché ti porti a casa un prodotto ottimo e dalla qualità garantita dal marchio Lenovo. Perciò acquista ora su Amazon il monitor Lenovo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.