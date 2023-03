Fai splendere le finestre di casa con il ROBOT LAVAVETRI: oggi quasi A META’ PREZZO!

È in grado di pulire alla perfezione tutti i tipi di superfici quindi vetro di qualsiasi spessore, piastrelle e finestre anche esterne

Lavare i vetri di finestre e balconi a volte è un’impresa davvero ardua, soprattutto quando è praticamente impossibile raggiungere gli angoli più alti. A risolvere il problema ci pensa il Robot Lavavetri marcato Cecotec, ad oggi in mega offerta su Amazon con uno sconto assurdo del 48%.

Il gioiellino che vi svolterà la vita è disponibile a soli 124 euro, quindi con un risparmio di ben 115 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccolissime rate mensili con Cofidis al check-out. In più, se non vedete l’ora di utilizzare il dispositivo, potrete averlo domani stesso a casa vostra attivando un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a 4,99 euro al mese.

Finestre splendenti con il Robot Lavavetri Cecotec

Il Robot Lavavetri marcato Cecotec è l’alleato perfetto per far splendere tutte le finestre e i balconi di casa senza il minimo sforzo.

La tecnologia iTech Win 4.0 consente al dispositivo di calcolare il percorso giusto, rilevare i limiti e pulire l’intera superficie senza dover reindirizzare il percorso in qualsiasi momento. Dispone di quattro programmi di pulizia automatici per pulire la finestra da qualsiasi posizione ed è in grado ed è in grado di rendere splendente tutti i tipi di superfici quindi vetro di qualsiasi spessore, piastrelle e superfici lisce.

Il prodotto include un telecomando in modo da poter controllare il robot manualmente per eliminare lo sporco in modo rapido e preciso. In più i panni per la pulizia in microfibra di alta qualità sono riutilizzabili: basterà metterli in lavatrice per farli tornare come nuovi.

Anche la sicurezza è garantita grazie ad un triplo sistema di controllo: una corda di sicurezza super resistente, un sistema di alimentazione ininterrotta che impedisce che cada a terra quando c’è un’interruzione di corrente e un algoritmo di controllo anticaduta che rileva ostacoli e cornici.

Ad oggi il Robot Lavavetri marcato Cecotec è in mega offerta su Amazon con uno sconto assurdo del 48%. Il gioiellino potrà essere tuo a soli 124 euro, non fartelo scappare!

