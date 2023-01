Fai scorta per l’inverno con il cofanetto “Tisane Collection” di Equilibra

Acquista ora su Amazon il cofanetto "Tisane Collection" di Equilibra con ben 60 filtri al piccolo prezzo di 11,99 euro.

Cosa c’è di più rilassante di una tisana calda dopo una giornata di lavoro? Una coccola ben meritata che ti consentirà di lasciarti alle spalle una dura giornata lavorativa e goderti a pieno il tuo tempo libero. Se questa prospettiva ti alletta fai scorta per l’inverno con il cofanetto “Tisane Collection” di Equilibra. Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un prezzo davvero basso.

Ben 60 filtri per una selezione di 6 diverse tisane ti costeranno solo 11,99 euro grazie ad uno sconto esclusivo Amazon. In pratica ogni tisana ti costerà solamente 0,20 euro.

Con il cofanetto “Tisane Collection” di Equilibra il tuo inverno avrà un sapore assolutamente migliore

Il cofanetto “Tisane Collection” di Equilibra contiene 10 filtri per ognuna delle 6 selezioni. I filtri sono realizzati con solo il 100% di ingredienti funzionali, cioè che hanno un effetto benefico sull’organismo.

Il cofanetto include le seguenti selezioni, ognuna con uno scopo ben preciso, ovvero:

tisana digestiva

tisana relax e riposo

tisana detox

tisana pancia piatta

tisana energia e vitalità

tisana snella e in linea.

Preparare una tisana Equilibra è semplicissimo, devi mettere 1 filtro in 1 tazza di acqua bollente, da 200 ml circa e lasciare in infusione per circa 5 minuti meglio se coperta. Queste tisane sono ottime da servire sia calde che fredde. Per ogni tisana si consiglia di consumare un massimo di 2 filtri al giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.