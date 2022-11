Fai ordine in dispensa: set di contenitori per alimenti al BLACK FRIDAY

Set di 14 contenitori per alimenti di Chef's Path, in grado di salvaguardare lo spazio nelle tue dispense

La cucina è il regno della casa, e lo spazio sembra non essere mai abbastanza. Il BLACK FRIDAY ha pensato anche a te, facendo uno sconto sul set di contenitori alimentari, che ti permetterà di organizzare la tua cucina in modo ordinato e pulito. Su Amazon, puoi trovare il set, con 14 contenitori, a soli 40,77€ (15% in meno rispetto al prezzo di partenza). Acquistalo subito, prima che l’offerta finisca, per fare ordine nella tua cucina.

Il tuo set completo comprende 14 contenitori per alimenti senza BPA, un set di dosatori caffè e farine, un pennarello per lavagna, ed include anche delle etichette effetto lavagna riutilizzabili, per permetterti di organizzare la tua dispensa come mai prima d’ora. La splendida confezione del set salvaspazio cucina lo rende un’idea regalo perfetta per tutte le famiglie.

Risparmia spazio e denaro con il set di contenitori alimentari

Chef’s Path offre una capacità totale maggiore della concorrenza. Il set di contenitori ermetici per alimenti comprende: 2 scatole trasparenti extra large (2,8 litri), 4 grandi (2 litri), 4 medie (1,4 litri), 4 piccole (0,8 litri). Le varie forme e dimensioni rendono queste scatole con coperchio adatte a tutte le tue necessità. Questi contenitori per alimenti sono ideali per l’utilizzo con ingredienti secchi come farina, zucchero, riso, cereali, noci, fagioli, caffè oppure the, ma sono anche perfetti per contenere liquidi, dall’acqua ai succhi, zuppe, e tanto altro. Il sistema di chiusura su 4 lati del coperchio forma un sigillo ermetico, proteggendo il contenuto da aria e acqua, ed è a prova di perdite.

Non dovrai più preoccuparti dello spazio necessario per riporre tutti i singoli contenitori, perché questi sono impilabili, ed entrano comodamente in frigorifero e in dispensa, permettendoti di organizzare al meglio la tua cucina. Questi contenitori trasparenti sono facili da pulire, semplicissimi da utilizzare e pronti all’uso.

Prova subito i contenitori Chef’s Path, e non potrai più farne a meno. Sono pratici e funzionali, e solo per il Black friday, li trovi scontati del 15%. Non farti scappare l’offerta, e dai una nuova vita alla tua cucina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.