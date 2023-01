Fai la PIZZA NAPOLETANA in casa con questo forno per pizza Ariete

Vuoi gustare una fantastica pizza degna della migliore pizzeria napoletana? Acquista ora su Amazon il forno per pizza Ariete con lo sconto del 25%.

Una pizza napoletana quando vuoi e direttamente a casa tua pronta in soli 4 minuti? Non è un sogno ma la realtà grazie al forno per pizza Ariete che abbiamo scovato per te. Ora puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto speciale del 25%.

Dal costo iniziale di 99,99 euro lo pagherai solamente 74,99 euro. Si tratta di un elettrodomestico che occupa pochissimo spazio che cuoce come un forno a legna arrivando ad una temperatura di ben 400 gradi.

Dici addio alle lunghe file in pizzeria, co il forno per pizza Ariete la tua pizza napoletana fatta in casa sarà pronta in soli 4 minuti.

Gusta la vera pizza napoletana direttamente a casa tua senza uscire e aspettare ore interminabile. Con il forno per pizza Ariete sfornerai pizze soffici e croccanti come se fossero appena uscite dal forno a legna. Questo grazie alla garanzia di una cottura perfetta. Infatti il segreto di un’ottima pizza è racchiuso nella cottura rapida e ad altissima temperatura. Il forno Ariete grazie ai suoi 400 gradi di temperatura e alla pietra refrattaria di cui è costituito ti garantirà un risultato davvero eccellente.

Il punto di forza di questo elettrodomestico è tutto nella pietra refrattaria con cui è realizzato. Si tratta di un materiale resistente ad altissime temperature e anti-aderente. La pietra refrattaria assicura una cottura veloce, costante e uniforme ideale per ottenere pizze fragranti e gustosissime in pochi minuti.

Potrai scegliere tra 5 diversi livelli di cottura. Il forno per pizza Ariete è dotato, infatti, di un termostato regolabile consente di cuocere diversi tipi di pietanze. Difatti oltre alla pizza potrai cuocere al suo interno anche ottime torte salate, toast, panzerotti o anche riscaldare gli alimenti prima di metterli in tavola. La sua pulizia è poi facile e veloce. Questa pietra refrattaria ha subito un trattamento anti aderente che rende la sua pulizia ottimale in quanto sia eventuali residui e l’olio non vengono assorbiti dalla pietra stessa.

Se vuoi gustare una fantastica pizza degna della migliore pizzeria napoletana devi assolutamente provare questo elettrodomestico. Acquista ora su Amazon il forno per pizza Ariete con lo sconto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.