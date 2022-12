Fai il tuo lavoro, che alla comodità ci pensa Songmics: la sedia ergonomica che corregge la tua postura

La sedia ergonomica Songmics è comoda, confortevole, e pratica. Allevia le ore passati seduti, e corregge la tua postura

Se hai bisogno di comodità, mentre lavori, mentre studi, o per il tuo intrattenimento sedentario preferito, scegli la sedia ergonomica Songmics. Su Amazon, potrai acquistarla a soli 99,99€. Non perdere tempo, ed approfitta di questa promozione, per avere un accessorio pratico, utile, e funzionale.

Songmics si concentra sempre sul prodotto di alta qualità. Questa sedia ergonomica da ufficio unisce utilità e comodità con il piacere. Il design è pratico: la copertura e le rotelle sono in PU; l’imbottitura a spugna di alta densità; la curvatura adatta al corpo, l’altezza di seduta regolabile 45-55 cm, girevole 360°.

Dì addio al mal di schiena dopo ora interminabili alla scrivania, con la sedia ergonomica Songimics

La sedia regolabile aiuta a mantenere una postura corretta, essenziale per chi rimane seduto alla scrivania per diverse ore. È davvero confortevole e resistente. Allevia le ore che passi seduto, e ti alleggerisce ogni compito.

La parte superiore, compresa la seduta, può oscillare in avanti e indietro tirando la leva verso fuori. Quando la leva viene premuta in dentro, il meccanismo di oscillazione si blocca. Con la manopola puoi regolare la tensione di oscillazione. L’inclinazione dello schienale non può essere regolata separatamente. I braccioli sono stabili e comodi, e potrai rilassare comodamente le tue braccia. Le rotelle universali ti permettono di spostarti dove vuoi, e la seduta in spugna spessa ti permette di sederti con comodità.

Acquista la sedia ergonomica Songmics, e fai un regalo a te stesso e alla tua schiena: migliorerai la tua postura, e sentirai tutto il comfort delle peculiarità dell’accessorio per tutto il tempo che trascorrerai seduto.