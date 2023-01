FAI DA TE: il Set di cacciaviti INDISPENSABILE per ogni lavoro di precisione

Oggi tutto il kit è in super sconto su Amazon, approfittatene prima che scada l'offerta!

Appassionati del fai-da-te fatevi avanti perché questa offerta vi lascerà senza fiato! Ad oggi su Amazon è disponibile il Set di cacciaviti marcato HOTO con uno sconto eccezionale del 33%.

Pagherete tutto il kit solo 26 euro, con inclusa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, acquistando un secondo prodotto nella stessa categoria, avrete accesso ad un’ulteriore promozione che vi garantirà uno sconto aggiuntivo del 5%. Approfittatene adesso perché l’offerta è valida ancora per poche ore!

Set di cacciaviti marcato HOTO: componenti del kit in offerta

Il Set di cacciaviti marcato HOTO è indispensabile per effettuate la riparazione di piccoli oggetti e di elettrodomestici, o semplicemente per assemblaggi di precisione come orologi e bracciali.

Il kit comprende 24 cacciaviti di precisione costruite con acciaio legato S2 resistente e con punte che possono raggiungere i 60 HRC di durezza. Queste caratteristiche aiutano a migliorare la durata degli attrezzi che tendono a rompersi molto difficilmente.

L’intero cacciavite realizzato in lega di alluminio in un unico pezzo e superficie poliedrica consente all’impugnatura di adattarsi alla presa del dito per il funzionamento con una sola mano. Il coperchio del cacciavite, invece, ha un cuscinetto silenzioso per consentire una rotazione regolare e un facile avvitamento.

Il set è comodissimo da usare e può essere riposto facilmente in qualsiasi angolo della casa senza pericolo di ingombro. Tutti i 12 pezzi di punte a doppia estremità sono inserite ordinatamente nella scatola magnetica e nascoste all’interno dell’impugnatura del cacciavite. La fessura magnetica verrà inserita con un “clic” quando si attaccano le punte ed è sufficiente estrarla quando si sostituiscono le punte.

Ad oggi su Amazon il Set di cacciaviti marcato HOTO è disponibile in offerta speciale con uno sconto eccezionale del 33%. Potrete acquistare l’intero kit a soli 26 euro ma affrettatevi, la promozione è valida ancora per poche ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.