Operazione ZERO SPRECHI: Cibo salvo con ESSICCATORE

Scopri l'utilità e le risorse dell'essiccatore, un elettrodomestico che in cucina ti regalerà enormi soddisfazioni! Lo trovi su Amazon con il 14% di sconto.

Scopri l’utilità e le risorse dell’essiccatore, un elettrodomestico che in cucina ti regalerà enormi soddisfazioni! Lo trovi su Amazon con il 14% di sconto e un prezzo abbordabile, e siamo certi te ne innamorerai.

Frutta, verdura… quanti alimenti vengono sprecati, soprattutto durante le festività? E’ davvero un peccato acquistare chili e chili di mele per poi vederle andare a male. Lo spreco alimentare è davvero una piaga della nostra società, ma c’è un modo per salvare alcune pietanze e per riutilizzarle in maniera golosa: l’essiccatore! In particolare, questo Essiccatore VITA5 in acciaio inossidabile, che contiene ben 7 griglie per essiccare più di un alimento insieme, ti aiuta ad essiccare frutta, verdura, carne e funghi con temperature fra 35° e 75°.

L’essiccatore automatico in acciaio inossidabile premium è dotato di schermo touch con timer da 24 ore e interruttore di protezione da riscaldamento eccessivo. Imposta la temperatura per essiccare frutta con il termostato regolabile. Perfetto come disidratatore per funghi!

Potente, efficiente e silenzioso

Oltre ad essere davvero facile da pulire, l’essiccatore è una risorsa per disidratare

frutta

verdura

carne

funghi

semi

bucce

gambi

erbe aromatiche

L’essiccazione della frutta, ad esempio, crea ottimi snack salutari per merende gustose di grandi e piccini, così come l’essiccazione della verdura come ad esempio foglie di cavolo nero che diventano chips, oppure fettine di zucchine e carote. Non solo: si possono essiccare senza problemi anche fagioli e piselli, peperoni, porri, peperoncini, sedani, pomodori e cetrioli.

Questo essiccatore in acciaio inossidabile non solo è potente e soddisfa i più alti standard di qualità, ma è anche facile da pulire! Tutte le parti rimovibili dell’essiccatore automatico per erbe, frutta essiccata e tanto altro possono essere lavate in lavastoviglie. Cosa aspetti? Acquistalo su Amazon pagandolo solamente 151,44€ contro le 177€ canoniche grazie allo sconto del 14%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.