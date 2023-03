ESCLUSIVA AMAZON: un COUPON dal valore di 40€, per HONOR Pad 8

HONOR Pad 8, il tablet che sta facendo impazzire tutti, ti aspetta solo su Amazon, con uno sconto di 40€!

Cerchi un’offerta che ti sorprenda? Allora, non devi fare altro che correre su Amazon, e scoprire quella dedicata a HONOR Pad 8, il tablet di ultima generazione. Il sito ti permette di acquistarlo, utilizzando un coupon dal valore di 40€. Non è magnifico? Affrettati però, le scorte stanno terminando.

HONOR Pad 8 è un tablet innovativo, che ti riserva sorprese fantastiche, in grado di migliorare la qualità dell’utilizzo, grazie agli aggiornamenti apportati al sistema e al design stesso.

HONOR PAD 8: risparmia 40€ e pagalo a rate

Questo è il primo HONOR Pad della serie N che supporta la collaborazione multischermo. Il tablet interagisce con il telefono cellulare sullo stesso schermo, consentendo di trascinare e rilasciare foto e video senza problemi, facilitando la collaborazione sugli stessi file.

La ricarica della batteria è rapida, e ha una lunga autonomia, in quanto supporta una grande quantità di ore di riproduzione. Supporta, inoltre, fino a 4 finestre di app aperte simultaneamente, consentendoti di lavorare su tutto ciò di cui hai bisogno in una sola volta. Risparmierai tempo, dunque, e tutto apparirà di ordinato e pratico.

Lo stereo a otto altoparlanti migliora di grande lunga la qualità dell’audio, che apparirà più vivido e nitidio. Questo ti consente di ascoltare musica, guardare video, film, o serie tv, lasciandoti trasportare in quel mondo.

Non solo audio, perché HONOR Pad 8 è anche display. I colori sono più accesi che mai, la qualità delle immagini è ben definita, e il nuovissimo layout del desktop di Magic UI 6.1, consente di accedere alle cartelle con un solo tocco.

Il coupon messo in ballo dal sito Amazon è davvero ghiotto. Meno 40€ su un prezzo che già di per sé è conveniente. Alla fine, potrai accaparrarti HONOR Pad 8 a soli 309,00€. Questo tablet ha soddisfatto davvero tutti, tanto da essere stato scelto, dai clienti del sito, come il migliore del settore. Non lasciarti sfuggire l’offerta, e corri su Amazon!

