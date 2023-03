ESCLUSIVA AMAZON: CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy S22!

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ti aspetta su Amazon, scontato del 16%. Corri a risparmiare, prima che le scorte terminino.

Non crederai mai alla fantastica esclusiva Amazon sul nuovissimo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: uno sconto del 26%, che ti permette di acquistare il prodotto a soli 1099,00€.

Anche se il prezzo ti sembra ancora abbastanza sostanzioso, non temere, perché i vantaggi Amazon non finiscono qua. Infatti, potrai acquistare e ricevere subito il Galaxy S22, e pagarlo dopo, in comode rate mensili. Approfitta ora di questa occasione, e della consegna gratuita, e fai il tuo ordine.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in super offerta Amazon: scoprila ora

Oltre allo smartphone, a questo magnifico prezzo scontato, riceverai anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida. Ma non è finita qui, perché troverai anche una penna magica, ovvero la S Pen, che potrai usare per prendere appunti, o per editare le tue foto. Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED, poi, avrai delle immagini ben definite, luminose, ultra vivide. Fai scatti professionali, grazie alla fotocamera da 108MP, e al Super Clear Glass, che catturano più luce, più movimento, e sono attenti ai dettagli, anche quando la luminosità scarseggia. Nightography, infatti, illumina la tua notte.

Inoltre, potrai utilizzare il tuo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in mobilità, anche quando sei fuori casa per molto tempo, perché la batteria intelligente di Galaxy S22 Ultra 5G si adatta all’uso del tuo smartphone, ottimizandone i consumi e garantendoti più tempo di utilizzo per il tuo telefono. Esci di giorno, e ricaricati di notte, così da non perdere neanche un secondo della tua giornata. Il 5G ti garantisce una velocità e una potenza indescrivibile.

L’offerta del 26% ti attende su Amazon, e non puoi lasciartela sfuggire. Corri subito sul sito, e fai il tuo ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.