Cosa fai a capodanno? Prova ESCAPE ROOM il gioco da tavolo

Le Escape Room vanno sempre più di moda, ma sapevi che potevi vivere il brivido dell’esperienza anche comodamente da casa? Scopri il gioco da tavolo Escape Room e divertiti con i tuoi amici.

L’esperienza delle Escape Room ha letteralmente spopolato in quest’anno, facendo passare serate divertenti e “terrorizzanti” a gruppi di amici che – insieme – si impegnano a risolvere enigmi e misteri. Per avere la possibilità di vivere queste avventure sempre “a portata di mano”, puoi acquistare l’esclusivo gioco da tavolo Escape Room della Cranio Creations! Ben 4 misteri da risolvere insieme al tuo gruppo fidati di amici e detective, in una scatola gioco che contiene tutto il necessario per farti trascorrere ore ed ore di puro divertimento.

60 minuti di gioco intenso e senza respiro, nei quali dovrai riuscire a fuggire dal pericolo che si cela nella stanza! Potrai giocare alle escape rooms Evasione, Virus, Countdown nucleare e Il tempio azteco. Hanno un grado di difficoltà crescente, quindi scegli bene dove vuoi rischiare!

Da 1 a 6 giocatore per età superiore ai 12 anni

Il gioco da tavolo Escape Room, perfetto per trascorrere queste festività natalizie all’insegna del brivido e dell’avventura, contiene al suo interno:

Chrono Decoder

Decodificare di carte suggerimento

16 chiavette

8×4 carte suggerimento

4 avventure in ordine crescente di difficoltà: Evasione, Virus, Countdown Nucleare e Il Tempio Azteco.

Cosa aspetti? Scopri il gioco più coinvolgente del momento e fai partecipare tutti i tuoi amici a questa fantastica avventura. Escape Room Cranio Creations Il gioco è disponibile su Amazon al prezzo offerta di 39.99€ grazie allo sconto dell’11% presente sul marketplace. Puoi acquistare volendo anche la scatola aggiunta di 2 giocatori per storie Horror “La bambina” e “La casa sul Lago”.

