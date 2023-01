Epilazione duratura e veloce con il Silk-épil 9 firmato Braun

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta che abbiamo scovato per te. Acquista ora su Amazon il nuovo SIlk-épil 9.

Sei stanca dei peli che con il rasoio ricrescono dopo solo un giorno o dell’appiccicume della depilazione con la cera a caldo? Se desideri una epilazione che sia pulita e duratura devi affidarti ad un solo e unico prodotto: il nuovo Silk-épil 9 targato Braun. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo scontato.

Grazie allo sconto esclusivo Amazon pari al 27% pagherai questo prodotto solo 89,99 euro e NON 123,44 euro. In questo modo risparmi oltre 30 euro, che non sono affatto pochi.

Con il nuovo Silk-épil non ti sporchi e aumenterai di molto il tempo tra un’epilazione e l’altra.

Grazie alla sua ampia testina flessibile sarà facilissimo usare il Silk-épil 9 della Braun. Otterrai una rimozione dei peli non solo semplice ma anche efficace e duratura. La tua pelle resterà liscia per settimana grazie alle ben 40 pinzette dotate di tecnologia MicroGrip in grado di estirpare anche i peli più corti.

La facilità di utilizzo è data anche da una impugnatura ergonomica dell’epilatore che consente di utilizzarlo comodamente su tutte le aree del proprio corpo. Ma non finisce qui perché con il nuovo Silk-épil 9 proverai decisamente meno dolore in quanto essendo impermeabile al 100% lo potrai utilizzare sia nella vasca che sotto la doccia, per un’esperienza meno dolorosa.

Questo prodotto è poi multifunzione in quando la confezione include anche una testina che funge rasoio elettrico e che può quindi essere utilizzata al posto della testina epilatrice nelle aree che ritieni essere più sensibili.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta che abbiamo scovato per te. Acquista ora su Amazon il nuovo SIlk-épil 9.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.