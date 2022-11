Epilatore Philips Wet & Dry: sconto 56% per un prodotto TOP DI GAMMA

L’epilatore Philips Serie 8000 Wet & Dry per gambe, corpo e piedi può essere tuo su Amazon con uno sconto del 56%: meno della metà del prezzo originale per un must-have di ogni donna.

Accessorio immancabile nella beauty routine delle donne, l’epilatore Philips Wet & Dry Serie 8000 è in offerta su Amazon ad un prezzo veramente incredibile: solo 69,99€ contro i 159,99€ canonici, con uno sconto del 56% che ti permetterà di scoprire la qualità innegabile dei prodotti a marchio Philips per la bellezza della donna.

L’epilatore comprende nella sua confezione vari accessori per non farti mancare davvero nulla e per darti la possibilità di ottenere una pelle liscia e perfetta per molte settimane. Dimentica i normali rasoi e scopri la qualità dell’epilatore Philips Wet & Dry in super sconto su Amazon.

Un’epilazione incredibilmente efficace ma al contempo delicata sulla cute, anche su quelle più sensibili, grazie alla presenza di una testina extra ampia e di un design cordless che ti garantirà un uso libero sia fuori che dentro la doccia. La tecnologia Wet & Dry è certificata per concederti un’epilazione lunga fino a 4 settimane, che potrai fare ovunque lo desideri.

Philips Wet & Dry serie 8000 su Amazon: scopri tutti i suoi utilizzi

Per meno della metà del suo prezzo originale e uno sconto ben del 56%, questo epilatore è davvero imperdibile. Di seguito ti elenchiamo i suoi punti di forza:

utilizzo bagnato e asciutto

tecnologia senza fili

luce ottica per illuminare la pelle

testina di rasatura e pettine

testina per depilazione bikini

spazzola per esfoliazione

lima per la pedicure

Sotto la doccia, dopo la palestra, prima della piscina e ovunque vorrai: l’epilatore Philips Wet & Dry serie 8000 può essere utilizzato su tutto il corpo, sulle gambe e persino sui piedi – grazie alla presenza della lima per la pedicure compresa nel prezzo super di 69,99€.

Dimentica i vecchi rasoi e gli epilatori con il filo: Philips Wet & Dry serie 8000 è tuo a 69,99€ invece di 159,99€ grazie allo sconto del 56% su Amazon. Rimuovi in maniera iper delicata anche la peluria più fine in pochissimi minuti.

