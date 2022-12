Elimina l’umidità e purifica l’aria di casa tua, con il deumidificatore in OFFERTA

Deumidificatore De Longhi, per un'aria più pulita e sana, a casa tua, comodo, portatile, e silenzioso

Elimina l’umidità in eccesso dall’aria, risolvendo qualsiasi problema legato all’umidità e facendo della tua casa un luogo sano e confortevole tutto l’anno. Grazie al deumidificatore De Longhi, questo è possibile. Ora, puoi trovarlo in offerta su Amazon a soli 299€. Affrettati, ed approfitta dell’offerta.

Il deumidificatore è adatto per migliorare la qualità dell’aria anche nelle stanze grandi grazie alla potente azione che rimuove fino a 20L/giorno di umidità in eccesso.

Le funzioni del deumidificatore De Longhi

Grazie alla Funzione Laundry asciuga più velocemente il bucato, per via della distribuzione ottimizzata del flusso d’aria, offrendo un’azione potente e diffusa che rende più veloce l’asciugatura del bucato del 50% rispetto all’asciugatura normale.

I deumidificatori De Longhi sono certificati dalla Allergy Standard Foundation con certificazione “Asthma&Allergy Friendly” come prodotto adatto a chi soffre di asma e allergie, consentendo a te e alla tua famiglia di respirare meglio e sentirvi bene. Grazie alla sua tecnologia emette solo 44db, ed è indicato anche durante le ore notturne e in qualsiasi ambiente della casa. Per camere fino a (m³) 90. Display facile e intuitivo. Dotato di maniglia e rotelle per un facile trasporto.

Il Deumidificatore Tasciugo De Longhi elimina la condensa direttamente in tanica removibile (capacità tanica 4,5L) o tramite tubo esterno con lo scarico in continuo. Si arresta automaticamente quando la tanica è piena (indicatore luminoso tanica piena e finestra trasparente controllo livello).

Il deumidificatore DDSX220 è dotato di doppio stadio di filtrazione: filtro anti polvere lavabile progettato per trattenere inquinanti e allergeni migliorando la qualità dell’aria e filtro bio silver che aiuta a ridurre la proliferazione dei batteri.

Risparmia il 34%, e scegli la qualità di De Longhi, per una casa più sana e un’aria più pulita.