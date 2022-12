Eleganza e leggerezza con la lampada da scrivania LED, in SCONTO

La lampada da scrivania LED Oxylops è leggera ed elegante, e ti permette di scegliere tra vari gradi di illuminazione senza danneggiare la vista

Se sei spesso alla scrivania, per studiare o lavorare, e cerchi una lampada che ti aiuti ad affaticare meno gli occhi, la lampada da scrivania LED Oxylops è adatta a te. Amazon ti mette anche a disposizione uno sconto, per permetterti di acquistarla ad un prezzo imbattibile. Con meno il 27%, la lampada sarà tua a soli 21,28€. Corri ad acquistarla.

La lampada da scrivania a LED non produce sfarfallio. È quindi adatta per la lettura a lungo termine e per lo studio. La lampada non fa ombra, ed evita la stanchezza oculare. È confortevole per gli occhi, e l’intensità della luce può variare a seconda del vostro sguardo, della vostra vista e dell’ambiente. La lampada LED da scrivania offre 10 livelli di luminosità e 5 modalità di illuminazione, in modo che tu possa trovare la giusta luce per ogni evenienza. Può anche essere utilizzata come stazione di ricarica per i dispositivi mobili. Non solo studio, ma anche make-up: la lampada ha varie funzioni ed utilità.

Riduci la stanchezza dei tuoi occhi, e scegli la lampada da scrivania LED Oxylops

Questa lampada da tavolo LED funziona con l’interruttore tattile. Il braccio della lampada è flessibile a 180 gradi e l’asse della base a 90 gradi. Puoi scegliere il miglior angolo di illuminazione per soddisfare le tue diverse esigenze. Grazie alla sua base robusta e stabile, la lampada da lettura manterrà la sua posizione e l’angolo, offrendo al contempo il miglior supporto di ricarica per smartphone, tablet o lettore.

La lampada da tavolo LED è senza piombo né mercurio, nessuna radiazione UV o infrarossi. Il dissipatore di calore in lega di alluminio ha una fino a 50.000 ore, 40 volte più lunga delle lampade a incandescenza tradizionali. Il pannello è a luce soffusa, per soddisfare diversi usi ambientali. Il design del pannello è touch-pull, facile da regolare. La sorgente luminosa a LED consente di risparmiare energia e dura fino a 50000 ore. Inoltre, la lampada può essere ricaricata con caricabatterie USB, alimentazione mobile, porta USB del computer.

La lampada da scrivania LED è ottima per ogni utilizzo, perché puoi scegliere tu il tipo ed il grado di illuminazione, puoi regolarla e piegarla come vuoi, e i tuoi occhi non soffriranno più. Acquistala ora, grazie alla promozione Amazon.

