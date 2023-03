ECOVACS Aspira e Lavapavimenti OGGI ti costa 250 euro IN MENO!

Acquista ora su Amazon il robot aspira e lavapavimenti ECOVACS e risparmia 250 euro!

Chi non desidera levarsi l’incombenza di lavare i pavimenti di casa? Praticamente tutti! Ecco il prodotto perfetto: il robot aspira e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT OZMO T8 Pure. Oggi puoi acquistarlo su Amazon e grazie allo sconto del 46% risparmiare ben 250 euro dal costo di partenza. Se vuoi puoi anche usufruire del comodissimo pagamento a rate.

Dal costo iniziale di 549 euro oggi lo paghi solamente 299 euro. Affrettati perché l’offerta è pazzesca e la disponibilità limitata.

Robot aspira e lavapavimenti ECOVACS, un prodotto incredibile ad un PREZZO INCREDIBILE!

Grazie a speciali algoritmi il robot aspira e lavapavimenti ECOVACS scansiona, mappa e pianifica un percorso di pulizia efficiente in modo più rapido e preciso. Puoi personalizzare la pulizia in base alla superficie e al grado di sporco grazie a 4 impostazioni di flusso d’acqua diverse. Il grande serbatoio dell’acqua da 240 ml può coprire una superficie di oltre 200 mq.

La tecnologia TrueDetect 3D rileva ed evita anche gli ostacoli più piccoli nella stanza, il Robot aspira e lavapavimenti è così in grado di riconoscere spazi molto stretti, gambe sottili di sedie, piccoli oggetti e soglie di porte per evitare collisioni o incastrarsi. E poi grazie alla tecnologia TrueMapping con rilevamento laser D-ToF il robot può ora rilevare il doppio della distanza (fino a 10 m) con una precisione decisamente maggiore.

Deebot OZMO T8 Pure rileva automaticamente la moquette e aumenta la potenza di aspirazione fino a 2 volte e poi durante il processo di pulizia, evita il tappeto quando la funzione con panno bagnato è attiva. Con una potente batteria da 5200 mAh il robot può funzionare per 3 ore e pulire facilmente grandi aree fino a 300 mq. Ci sono poi una serie di funzionalità aggiuntive come: limiti virtuali, mappatura multi-piano, pulizia per stanza o area, modalità Max+, tecnologia di rilevamento moquette, controllo con app, compatibilità con dispositivo Smart Home e pulizia continua.

Quello che arriverà a casa tua comprende:

1 robot aspira e lavapavimenti

1 stazione di ricarica

4 spazzole laterali

1 serbatoio

1 panno per la pulizia

5 panni per la pulizia monouso

1 piastre per panno;

2 filtri ad alta efficienza

1 strumento per la pulizia

1 manuale di istruzioni.

Inoltre usufruisce della garanzia completa di 2 anni e del servizio post-vendita locale. Cosa aspetti l’offerta è limitata e le richieste in arrivo già tantissime. Acquista ora su Amazon il robot aspira e lavapavimenti ECOVACS e risparmia 250 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.