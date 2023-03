Echo Dot, l’altoparlante intelligente, SCONTATO del 50% su Amazon!

Non aspettare troppo perché un'offerta così non capita tutti i giorni. Acquista ora su Amazon Echo Dot ad un prezzo davvero piccolissimo!

Avere una casa smart ti semplifica letteralmente la vita! Se non sei ancora ben dotato puoi rimediare subito grazie ad un’offerta davvero pazzesca che abbiamo scovato per te. Solo su Amazon puoi acquistare l’altoparlante intelligente Echo Dot con Alexa già integrata e pagarlo la META’ del PREZZO. Sì hai capito bene dal costo di mercato di 50 euro oggi diventa tuo spendendo solamente 24,99 euro.

Echo Dot è l’altoparlante smart più venduto in assoluto!

L’altoparlante intelligente Echo Dot è in assoluto il più venduto. I motivo alla base sono tanti: efficienza, semplicità di utilizzo, grande utilità e design elegante e minimale con un rivestimento in tessuto e grazie alle sue dimensioni ridotte non ingombra e si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli.

Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali. Con Audible puoi anche ascoltare i tuoi audiolibri preferiti. L’audio è assolutamente ricco e potente.

Sempre pronta ad aiutarti, chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare altri dispositivi smart presenti in casa.

Resta sempre in contatto con gli altri, chiama e invia messaggi senza dover usare le mani a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype. Con la funzione Drop In, puoi anche chiamare immediatamente un dispositivo Echo compatibile che si trova in un’altra stanza. Grazie poi alle centinaia di Skill disponibili puoi personalizzare Alexa e renderla sempre più intelligente. Usale per esempio per monitorare i tuoi allenamenti, giocare e molto altro.

Controlla i dispositivi della tua casa semplicemente con la voce. Usa la tua voce per accendere la luce, regolare un termostato e controllare altri dispositivi compatibili. In ultimo ma non per importanza Echo Dot è progettato per tutelare la tua privacy, difatti possiede diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

