Ecco il REGALO LAST MINUTE PERFETTO per gli amici appassionati di libri!

Il Kindle Paperwhite in offerta ha ben 32 GB di memoria interna per salvare un numero enorme di contenuti

Amici appassionati di libri? Kindle Paperwhite Signature Edition è il regalo di Natale perfetto essendo sottile, leggero e facile da trasportare. Ad oggi su Amazon l’articolo è disponibile in super offerta con uno sconto dell’8% quindi a 174,99 euro.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. La consegna è garantita entro il 23 dicembre, ma se volete velocizzare i tempi vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è gratuito a soli 4,99 euro mensili.

Kindle Paperwhite Signature Edition: leggere ovunque in modo pratico e comodo

Kindle Paperwhite Signature Edition è il dispositivo perfetto per immergersi nella lettura in qualsiasi luogo e nella massima comodità.

È dotato di 32 GB di memoria interna che offrono ancora più spazio per salvare qualsiasi contenuto e portare con sé tutti i libri che si vogliono. I bordi più sottili offrono più spazio per la lettura e la luce frontale a regolazione automatica permette di dedicarsi alla lettura di giorno e di notte. Inoltre è possibile regolare la tonalità della luce dello schermo da bianco ad ambra e programmare il passaggio da una tonalità all’altra per un’esperienza di lettura personalizzata.

Con una singola ricarica tramite USB-C o un caricatore wireless compatibile con tecnologia Qi, sono garantite anche 10 settimane di utilizzo senza nessuna interruzione. In più il dispositivo è resistente all’acqua e, quindi, può essere usato tranquillamente in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Nello specifico ha un livello di protezione IPX8 per resistere a un’immersione accidentale in acqua dolce fino a 60 minuti a una profondità di 2 metri e in acqua salata fino a 3 minuti a una profondità di 0,25 metri.

Oggi Kindle Paperwhite Signature Edition è disponibile su Amazon in super offerta con uno sconto dell’8% quindi a 174,99 euro pagabili anche in rate. Approfittate della promozione per fare un regalo ai vostri amici appassionati di libri!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.