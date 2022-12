Ecco il Decoder SUPER SCONTATO per ricevere tutti i canali in HD!

Approfittate di questa promozione Amazon imbattibile se avete un televisore acquistato prima del 2018

Da ieri è cominciata la transizione verso il nuovo digitale terrestre e, in automatico, sono stati spenti totalmente i canali che ancora non trasmettono in HD. Per visionare i canali delle emittenti televisive adesso è necessario essere in possesso di un televisore o di un decoder compatibili e in grado di supportare l’alta definizione. Se ne siete sprovvisti non preoccupatevi: su Amazon è in offerta il Decoder DVB-T2 marcato Leelbox con uno sconto del 23%.

Al dispositivo, acquistabile a soli 29,99 euro, è applicabile anche un ulteriore sconto del 15%: la promozione è applicata al check-out e valida fino al 25 dicembre 2022 salvo esaurimento dei coupon disponibili. La spedizione gratuita può essere effettuata presso i punti di ritiro adibiti ed è garantita entro Natale.

Decoder DVB-T2 Leelbox: il decoder in offerta per ricevere i canali in HD

Il Decoder DVB-T2 marcato Leelbox vi permetterà di aggiornare il vostro televisore acquistato prima del 2018 per poter ricevere i canali in HD.

Il dispositivo riceve i canali terrestri e via cavo, e supporta l’uscita H.265 HEVC 10-bit Full HD 1080P. Grazie al suo design compatto può essere riposto ordinatamente dietro la TV senza dare nessun ingombro. Inoltre è possibile spostarlo tra i televisori di casa o fuori così da avere a disposizione i contenuti memorizzati.

Il decodificatore è dotato di funzione PVR per registrare i video preferiti o le trasmissioni tv che più preferite basterà inserire un disco U separato nell’interfaccia USB e premere il tasto REC per registrare. In più assicura un’esperienza visiva ed uditiva sempre perfetta grazie al Supporto Dolby Audio che trasformerà casa in un vero e proprio piccolo cinema.

Vi ricordiamo che ad oggi su Amazon il Decoder DVB-T2 marcato Leelbox è in offerta speciale con uno sconto del 23%. Se volete ancora utilizzare il vostro vecchio televisore, approfittate dell’offerta: la spedizione è gratuita e garantita entro Natale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.