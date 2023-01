Ecco come riscaldare il bagno IN UN ATTIMO senza azionare i termosifoni

Il Termoventilatore Caldobagno De'Longhi assicura il massimo calore con il minimo consumo energetico

Con le temperature gelide di questo periodo, fare la doccia può essere un vero e proprio trauma soprattutto se l’ambiente non è perfettamente riscaldato. Per risolvere il problema, senza spendere un patrimonio in bolletta, vi consigliamo di optare per il Termoventilatore Caldobagno marcato De’Longhi. Ad oggi il dispositivo è in offerta su Amazon con uno sconto del 3%.

Con soli 62 euro avrete il bagno, o qualsiasi altra stanza di casa, sempre calda nell’arco di pochissimi minuti. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Termoventilatore Caldobagno De’Longhi: ambiente sempre riscaldato con il minimo consumo

Il Termoventilatore Caldobagno marcato De’Longhi è perfetto per riscaldare in pochi minuti un ambiente domestico senza azionare termosifoni o condizionatori.

È dotato di due livelli di potenza, 2000 W e 1150W, per ottimizzare il consumo energetico: in questo modo il riscaldamento del bagno o della stanza è garantito con un minimo consumo energetico e spese in bolletta minori.

Il flusso d’aria è stato ottimizzato rendendo l’apparecchio estremamente silenzioso e ottimo da utilizzare in qualsiasi situazione. Grazie alla ventola silenziosa ed alla forza riscaldante il calore si espande in un attimo nell’ambiente in cui viene posizionato, arrivando a coprire stanze fino a 60 m³.

Il dispositivo ha un sportellino comandi con un’unica manopola per regolare il flusso e, grazie alla protezione antigelo, si attiva automaticamente quando la temperatura scende sotto i 5°C. Inoltre è progettato per essere usato nella massima sicurezza sia in bagno che in lavanderia essendo dotato di una protezione IP21 contro il gocciolamento verticale dell’acqua.

L’apparecchio è piccolo, compatto e molto leggero tanto che può essere spostato con la massima facilità da una stanza all’altra anche grazie ad una maneggevole maniglia. Vi ricordiamo che ad oggi il Termoventilatore Caldobagno marcato De’Longhi è in offerta su Amazon con uno sconto del 3%: con questo freddo non potete davvero farne a meno quindi approfittate della promozione!

