E tanta luce fu nel tuo giardino con questo faretto!

Acquista ora su Amazon il faretto LED Realky da 50W ad un prezzo piccolo piccolo.

Non sai come illuminare lo spazio esterno di casa? Abbiamo quello che fa al caso tuo. Si tratta del faretto LED Realky da 50W, disponibile adesso su Amazon a soli 16,13 euro.

Faretto LED da esterno comodo, utile e facilissimo da installare

Il faretto Realky da esterno da 50W con ben 72 LED ultra luminosi è in grado di produrre fino a 5000LM di luce bianca ad alta luminosità (6500K bianca fredda).

Ogni faretto LED da esterno può sostituire la tradizionale lampada ad incandescenza da 375W e la luminosità è decisamente superiore a quella delle lampadine tradizionali. Non solo ti farà anche risparmiare fino all’80% dei consumi quindi il costo della bolletta. Si tratta di un faretto impermeabile difatti puoi tranquillamente installarlo all’esterno della tua casa, difatti può funzionare in tutti i tipi di condizioni meteorologiche tra cui pioggia, nevischio, neve, calore, polvere e nebbia, ecc. Ciò non toglie che possa essere usato anche in ambienti interni come garage, cantine o altro.

Ottime sia le prestazioni che la durata di questo faretto. L‘intera lampada usa una lega di alluminio pressofuso e un efficiente struttura di dissipazione del calore Grazie poi alle perle della lampada Philips di alta qualità, la durata del faretto può arrivare a 25.000 ore. Facilissimo da installare, ogni faro LED è dotato di cavo in gomma di alta qualità lungo 1 metro e la staffa regolabile a 180° rende l’installazione molto comoda e senza limitazioni di spazio e luogo.

Questo è davvero il miglior modo per illumare il tuo spazio esterno, e anche quello interno. Con un solo prodotto che ti costa solamente 16,13 euro illumini un’intera camera di grandi dimensioni. Acquista ora su Amazon il faretto LED Realky da 50W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.