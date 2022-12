Idea regalo: E-Scooter Ducati elettrico 100€ DI SCONTO

Il meglio della mobilità alternativa, ecosostenibile e intelligente, oggi al 20% di sconto per un risparmio di 100€ sul prezzo finale. Scopri l’e-scooter Ducati in super offerta.

Il meglio della mobilità alternativa, ecosostenibile e intelligente, oggi al 20% di sconto per un risparmio di 100€ sul prezzo finale. Scopri l’e-scooter Ducati in super offerta.

Il re della sostenibilità ambientale che assicura comfort e sicurezza per i tuoi spostamenti: stiamo parlando dell’ e-scooter Ducati Pro-I Evo Black, il mezzo di trasporto perfetto destinato a diventare il tuo miglior alleato in città. Design realizzato da Ducati e dotato di frecce direzionali con freno elettrico anteriore e freno posteriore a disco per un monopattino elettrico eccellenza nel suo campo. Il motore da 350 W e il peak power da 500 W ti permetteranno di vere la strada in maniera sicura, proprio come se fossi in pista.

L’e-scooter Ducati è dotato di una singola leva del freno che aziona i due freni indipendenti elettronico anteriore e a disco posteriore, per eseguire una frenata sicura ogni volta. La tecnologia KERS aiuterà a convertire l’energia utilizzata per la frenata in energia per ripartire più facilmente. Le frecce direzionali di cui è dotato il monopattino Ducati Pro-I Evo garantiscono sicurezza ad ogni tuo spostamento.

Solo 12kg per la massima trasportabilità

Il monopattino elettrico presenta sospensione posteriore e ruote da 8,5” per circolare in sicurezza e comodità ammortizando buche e dissesti stradali. Inoltre, questo e-scooter è estremamente leggero: solo 12kg per essere trasportato comodamente anche in auto, in treno, sull’autobus o sul tuo caravan, grazie anche al sistema di easy folding per richiuderlo agevolmente in pochissime mosse.

Non attendere oltre e non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione: acquista l’e-scooter Ducati con oltre 100€ di sconto pagandolo solo 399€ grazie al 20% in meno presente su Amazon. E-scooter Ducati è anche il perfetto regalo di Natale, per te o per chi ami.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.