É il momento di BRINDARE: APRIBOTTIGLIE adesso in OFFERTA

Il set apribottiglie elettrico perfetto per aprire e servire il tuo vino preferito per un grande brindisi augurale.

Il momento è adesso, sono giorni di festa, e rimpatriate. Giorni di clamori e abbuffate. É il momento di brindare al vecchio e al nuovo anno. Diamo un po’ di brio a queste giornate di feste con una sana bevuta. Fatti aiutare dagli giusti strumenti per vivere meravigliosamente questi giorni di grande festa. Acquista subito il Set Cavatappi Apribottiglie Elettrico in MEGA OFFERTA a solo 24,99 euro.

Puoi acquistare questo magnifico strumento in SCONTO del 29%, avendo un risparmio di addirittura 10 euro per un prodotto utilissimo.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile in questo periodo di festività e acquisti.

Acquistando questo utilissimo accessorio per le tue bottiglie e la tua cucina hai l’opportunità di avere 6 euro di buoni Amazon ricaricando il tuo account di 60 euro.

Ecco come brindare al meglio grazie al set professionale per le tue bottiglie

Questo prodotto di altissima qualità, è un set che comprende: un cavatappi elettrico, un tappo aspira aria per conservare in condizioni ottimali le bottiglie non terminate, un decanter che servirà per versare il vino perfettamente grazie al suo sistema antigoccia, un tagliacapsule per eliminare facilmente ed elegantemente la capsula che copre il tappo della bottiglia di vino.

Il tagliacapsule è utile anche come supporto per l’apribottiglie. L’apribottiglie funziona con batterie oppure è ricaricabile cavo USB ed ha energia a sufficienza per aprire oltre 50 bottiglie.

Desideri brindare in totale armonia e praticità? Allora acquista subito il Set Cavatappi Apribottiglie Elettrico in SUPER OFFERTA solo per adesso. Muoviti prima che i pezzi in magazzino finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.