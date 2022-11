È già BLACK FRIDAY: set di punte per avvitatore Bosch al 61% di sconto

Il set di punte per avvitatore Bosch, è disponibile su Amazon ad un prezzo pazzesco con il 61% di sconto

Amanti del fai da te e fanatici degli attrezzi questa è davvero un’offerta imperdibile! Il set di punte per avvitatore, targato Bosch, ad un prezzo pazzesco. Con il 61% di sconto puoi acquistare il set di punte ora su Amazon e pagarlo solo 20,99 euro. Praticamente risparmi 33,51 euro.

Il set di punte Bosch include 43 pezzi in acciaio modificato S2 extraduro ed è compatibile praticamente con tutti gli elettroutensili della Bosch ma anche con la maggior parte di quelli degli altri produttori.

Un set di punte per avvitatore ultra fornito e in SUPER SCONTO

Il set di punte per avvitatore Bosch arriverà a casa tua in una praticissima valigetta, pratica, comoda e facilmente trasportabile ovunque ti possa servire. Oltre alle 43 punte in acciaio di diverse misure e grandezze, sono inclusi anche:

un portabit universale a sostituzione rapida

un portabit magnetico

bit e portabit con codolo esagonale esterno.

Inoltre viene fornito anche un giradadi con magnete permanente per vite a testa esagonale.

Se non ti fidi di noi fidati di chi ha già acquistato e provato questo prodotto e lo ha recensito positivamente. È stato dato il massimo punteggio in tutte le voci disponibili, ovvero in termini di robustezza, rapporto qualità/prezzo, comodità e qualità dei materiali.

Approfitta di questo Black Friday anticipato prima che le scorte finiscano. Acquista subito il set di punte Bosch su Amazon e usufruisci del SUPER SCONTO del 61%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.