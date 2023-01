Dual Direction Blade: il frullato non è mai stato così frullato

Riscopri il gusto delle vere miscele e dei frullati, grazie al meccanismo Dual Direction Blade del frullatore Oster

Se sei un amante della frutta, o sei alla ricerca di uno stile di vita più sano, soprattutto post abbuffate natalizie, scegli il frullatore con tecnologia Dual Direction Blade di Oster. Otterrai dei frullati senza precedenti. Ora, su Amazon, potrai acquistarlo ad un prezzo che non ha eguali. Risparmia il 60%, e pagalo solo 79,99€.

Hai capito bene, risparmierai più della metà del prezzo di partenza, per un prodotto di qualità, e che vale la pena acquistare.

Ottieni miscele più rapide, con il frullatore Oster dotato di Dual Direction Blade

La fantastica tecnologia di questo frullatore, consente alla lama di girare in entrambi i sensi, impedendo agli ingredienti di rimanere sul fondo e garantendo una migliore miscelazione. La potenza del motore è di 900 WATT, e il sistema di cui è dotato è All Metal Drive, ovvero una connessione tra lame e motore completamente in metallo, che assicura una durata nel tempo.

Con il frullatore con Dual Direction Blade creare frullati e miscele non è mai stato più semplice di così. Inoltre, ci sono già del programmi pre impostati, come il programma tritatutto e la funzione pulse avanti e indietro. Ti basterà mettere gli ingredienti nel recipiente, selezionale velocità e tempo, ed il gioco è fatto.

A proposito di recipiente, sai che quello del frullatore Oster è di ottima qualità? La capienza è di 1,5L ed è fatto di vetro borosilicato, resistente a shock termici e non assorbe gli odori degli alimenti che metti all’interno. Inoltre, puoi separare il bicchiere dalle lame con facilità, e lavarlo in lavastoviglie tutte le volte che vorrai.

Sbizzarrisciti in cucina e divertiti a sperimentare, con il frullatore dotato di Dual Direction Blade, di Ostel, e potrai creare ricette versatili, sane, e gustose. Acquistalo subito, e non lasciarti sfuggire la super promozione Amazon. È un’offerta irripetibile. Prendi l’occasione al volo prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.