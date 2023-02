Drone con telecamera ad un PREZZO DAVVERO MINI

Se vuoi scattare foto e fare video pazzeschi questo è il momento di approfittare di questo drone con fotocamera che su Amazon pagherai solo 50 euro.

Drone con telecamera alla portata di tutti sia per un prezzo davvero piccolo che per la facilità di utilizzo. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 55,99 euro. Ma non finisce qui perché puoi anche usufruire di un coupon del 10% e pagarlo un prezzo ancora più basso.

Piccolo nel prezzo ma grande nelle prestazioni

Questo drone è dotato di una telecamera HD 1080P integrata, con un angolo regolabile manuale a 90° e trasmissione FPV in tempo reale.

I panorami mozzafiato che fotograferai saranno automaticamente salvati nel vostro cellulare, in questo modo puoi modificarli e caricarli direttamente sui social media in pochi secondi e con un solo clic. La facilità di utilizzo è davvero elevata. Puoi far volare il drone spostando lo smartphone su o giù con il sensore di gravità che consente al drone di seguire la direzione del telefono. Dotato di 3 interruttori di velocità da scegliere a seconda delle proprie necessità. Se tieni il palmo della mano davanti alla fotocamera il drone scatterà automaticamente foto o video, questa funzione è perfetta per i selfie.

Il design di questo drone presenta un braccio pieghevole che lo rende estremamente compatto, portatile e facile da trasportare. Basta inserirlo nella borsa e portarlo con te. In dotazione arriveranno 2 potenti batterie per non rimanere mai senza la possibilità di catturare l’immagine più bella dall’alto.

