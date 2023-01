DRONE con telecamera A SOLI 54 euro su Amazon

Vuoi fare delle foto e dei video dall’alto mozzafiato raggiungendo panorami che nessuno può inquadrare? Per farlo ti serve un drone e oggi noi abbiamo proprio quello che fa per te, un prodotto dalle alte prestazioni ma dal prezzo davvero piccolo piccolo. Acquistalo ora su Amazon a soli 54,20 euro.

Raggiungi quote altrimenti irraggiungibili con il drone 101MAX

Questo drone oltre che economico e dalle ottime prestazione è anche molto facile da usare, quindi adatto anche ai principianti.

Il posizionamento del flusso ottico consente alla fotocamera inferiore di catturare con precisione il terreno o qualsiasi altro oggetto, mantenendo il drone in uno stato di hovering. L’altezza di bloccaggio precisa consente poi al drone di catturare in modo stabile immagini e video meravigliosi. È possibile vedere ciò che la fotocamera del drone vede in tempo reale dall’app del proprio telefono senza nessun minimo ritardo. La trasmissione di immagini FPV arriva fino a 328 piedi. Inoltre, la fotocamera può suggerire gesti e poi scattare foto (come per esempio il gesto del palmo della mano o fare un pugno per scattare foto o video).

Dotato di modalità evitamento ostacoli, tale funzione, quando è attivata, dota il drone della capacità di percepire le direzioni anteriore, sinistra e destra. Può percepire la distanza degli ostacoli ed evitarli in anticipo. Ma non finisce qui questo fantastico dispositivo ha molteplici funzioni,come

capovolgimento a 360°

volo a punto fisso

controllo della gravità

fotografia gestuale

decollo e atterraggio con un solo tasto

modalità headless

funzione di evitamento automatico degli ostacoli a tre vie.

Ben 30 minuti di volo con 2 batterie. Difatti arriverà a casa vostra con ben due batterie modulari da 1800mah (15mis/batteria), così sarà possibile avere a disposizione 30 minuti di puro divertimento.

