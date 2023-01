Dove conservare l’Albero di Natale? Questa custodia COMPATTA E RESISTENTE è perfetta!

Il vostro albero non darà nessun ingombro in casa e sarà protetto da polvere e umidità

Le vacanze stanno per finire e già state pensando a dove conservare il vostro albero di Natale senza che si rovini e si impolveri? Abbiamo quello che fa per voi! Approfittate dell’offerta Amazon sulla Custodia Porta Albero di Natale marcata SONGMICS: ad oggi è disponibile con uno sconto del 30%, quindi a soli 19,59 euro.

Il modello è leggero, maneggevole e perfetto da riporre in ogni angolo della casa. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Albero e addobbi natalizi in ordine con la Custodia Porta Albero di Natale SONGMICS

Dopo le feste natalizie spesso ci si ritrova a non saper sistemare in modo ordinato e poco ingombrante l’albero artificiale che ha brillato in casa per quasi un mese. A venirci in aiuto ci pensa questa comodissima Custodia Porta Albero di Natale SONGMICS.

La borsa è ampia 150 x 55 x 62 cm quindi è adatta ad alberi alti fino a 270 cm. Nessun problema se si hanno alberi più piccoli in quanto è possibile sfruttarla anche per sistemare altri addobbi natalizi così da averli in un unico posto.

Il sacco è realizzato in tessuto Oxford 600D resistente, anti umidità e facile da pulire. Risulta leggero e compatto per salvare spazio in garage, in cantina, sotto al letto o sopra l’armadio. La cerniera di qualità tiene lontana la polvere e, grazie alle due maniglie rinforzate sulla parte alta e altre due più piccole laterali, si può afferrare e trasportare facilmente in qualsiasi ambiente domestico.

Il modello è disponibile in colore verde così da ricordarne il contenuto ed essere facilmente riconoscibile ai prossimi utilizzi. Approfittate dell’offerta Amazon ora più utile che mai: ad oggi la Custodia Porta Albero di Natale marcata SONGMICS è disponibile con uno sconto del 30%, quindi a soli 19,59 euro con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.