Dormi sonni tranquilli, con Koala Babycare

Koala Babycare è il cuscino adatto per mamme e bambini, per l'allattamento e per il riposo. Di grande qualità, sicuro, e ipollergenico

Koala Babycare ha creato un prodotto perfetto per le donne in gravidanza, e per i neonati. Anallergico, 100% cotone, il cuscino, che ti segue dalla gravidanza all’allattamento, è in offerta su Amazon a soli 33,78€.

Risparmiando il 15%, avrai un cuscino con tessuto certificato, prodotto ergonomico IGR, e privo di sostanze tossiche.

Koala Babycare, il cuscino che si prende cura di te

L’imbottitura del cuscino è pensato appositamente per ridurre e contrastare il dolore nella zona lombare che può essere provata dalle donne in gravidanza.

Oltre che per dormire, Koala Babycare è confortevole anche durante la pratica dell’allattamento, perché ti consente di nutrire il tuo bambino in modo comodo e rilassante.

Il cuscino offre un comfort sua per la mamma che per il piccolo, coccolandoli e migliorando il loro riposo. 6 funzioni in un unico accessorio.

È versatile e multifunzionale, ed è un dispositivo medico di classe 1. Può essere lavato in lavatrice a 60º, dunque non dovrai avere paura che si sporchi, perché ti basta poco per farlo tornare come prima. Inoltre, il materiale di qualità fa sì che il cuscino non si rovini neanche dopo una serie di lavaggi.

Con Koala Hugs Plus hai una comodità in più. Il cuscinetto aggiuntivo della versione Plus ha la funzione di sostegno cervicale quando sei seduta, e sostiene meglio schiena e pancia da sdraiata.

Acquista Koala Babycare, garanzia, sicurezza, e qualità per te e per il tuo bambino. Affidati ad un marchio serie e certificato, ed utilizza solo materiali ipoallergenici. Approfitta ora dello sconto Amazon, ed ordina il cuscino Babycare a soli 33,78€.