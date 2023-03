DOPPIO SCONTO AMAZON: Mouse wireless ed ergonomico a SOLI 5 EURO!

L'offerta è valida ancora per pochissimi giorni, approfittane il prima possibile

Su Amazon è arrivato il Coupon Party quindi per una settimana intera potrai usufruire di coupon di sconto incredibili! Non perderti il Mouse wireless ed ergonomico marcato LeadsaiL: ad oggi non solo è in offerta speciale con uno sconto del 15%, ma sul prezzo di listino è possibile applicare un ulteriore coupon di sconto del 50%.

Potrai pagare l’articolo utilissimo e super versatile a soli 5 euro, con spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per usufruire della promozione basterà selezionare il coupon e aggiungere il prodotto al carrello: lo sconto sarà automaticamente applicato in fase di completamento dell’ordine. La promozione eccezionale è valida fino al 26 marzo salvo esaurimento dei coupon disponibili, coglila al volo!

Mouse wireless ed ergonomico LeadsaiL: il massimo del comfort a soli 5 euro

Il Mouse wireless ed ergonomico marcato LeadsaiL è ideale da utilizzare sia a lavoro, in ufficio o in smartworking, che per giocare con i vostri contenuti preferiti.

Offre un tracciamento preciso praticamente su qualsiasi superficie, con un pulsante DPI che aiuta a modificare la sensibilità al volo. È possibile scegliere tra tre impostazioni DPI regolabili in base alle proprie esigenze: 800, 1200 e 1600.

Ha un design classico con finitura anti-impronta che offre alla mano il massimo supporto e comfort. Il pulsante silenzioso riduce i rumori del 90%, il che lo rende un mouse wireless ideale per ufficio, sala conferenze, bar, biblioteca, camera da letto. In più l’autonomia è elevatissima grazie alla modalità di risparmio energetico automatico dopo 1 minuto di inattività, e la modalità di sospensione dopo 8 minuti di inattività.

La modalità di utilizzo del dispositivo è semplice e veloce: non è necessario installare alcun driver, basta collegare il ricevitore USB al laptop e il mouse inizierà a funzionare. La tecnologia wireless a 2,4 GHz fornisce una connessione potente e affidabile, efficace fino a 10 metri di portata.

Ad oggi il Mouse wireless ed ergonomico marcato LeadsaiL non solo è in offerta speciale con uno sconto del 15%, ma sul prezzo di listino è possibile applicare un ulteriore coupon del 50%. Questo vuol dire che potrai acquistarlo a soli 5 euro, un’occasione imperdibile!

