Doppio cesto, doppio gusto, con la friggitrice ad aria Princess

Acquista la friggitrice ad aria Princess con doppio cesto, per cucinare diverse pietanze contemporaneamente

Cucina per tutta la famiglia, in una sola volta, grazie alla friggitrice ad aria Princess che possiede doppio cesto, per cotture separate, ma contemporanee. La trovi ora in offerta, su Amazon, a soli 143,99€.

Grazie alla possibilità che ti offre Amazon, inoltre, puoi scegliere anche di acquistare il prodotto usato, ma in ottime condizioni, pagandolo solo 133,91€. In questo modo, risparmierai ulteriormente, ed eviterai sprechi, rispettando il pianeta.

La friggitrice ad aria Princess pensata per tutta la famiglia

La capacità totale di 8 litri, consente di preparare una grande quantità di cibo, per soddisfare tutti i palati. La peculiarità di questa friggitrice è che, grazie al doppio cesto, potrai cucinare deliziosi manicaretti con diverse cotture, ma nello stesso tempo. In questo modo, non dovrai aspettare che una delle due pietanze sia pronta, per far cuocere l’altra, rischiando anche che si raffreddi, ma ti basterà utilizzare entrambi i cestelli. Al resto, penserà la friggitrice, che in pochi minuti ti farà avere un piatto caldo e gustoso da servire ai tuoi invitati.

Grazie alla friggitrice ad aria Princess, oltre a risparmiare tempo, risparmierai anche sulla bolletta. Contrariamente al classico forno elettrico, la friggitrice non ha bisogno di preriscaldarsi, ma arriva subito a temperatura, limitando gli sprechi di energia.

Inoltre, non friggendo davvero, avrai la possibilità di creare piatti sani ed appetitosi allo stesso tempo, riducendo i consumi d’olio. La friggitrice ad aria calda Princess a doppio cestino è dotata di 8 programmi preimpostati per permetterti di preparare patatine fritte, carne, pesce, crostacei, pizze, dolci e molto altro.

I componenti sono tutti lavabili in lavastoviglie, in modo da facilitarti il lavoro di pulizia. Nella confezione, insieme alla fantastica friggitrice ad aria Princess, troverai due cestini, due piastre, ed un manuale d’uso.

Il dispositivo è elegante, e il suo design, malgrado i due cesti, non è ingombrante, e ti permette di tenere la friggitrice anche sul ripiano della tua cucina, senza che essa intralci il tuo operato.

Acquista la friggitrice ad aria Princess con doppio cesto, e scegli tra nuovo o usato. In entrambi, il risultato sarà straordinario, e i tuoi cari non riusciranno più a fare a meno dei tuoi piatti. Approfitta ora dello sconto Amazon, e risparmia.