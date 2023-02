Doppio cestello per un doppio gusto: la friggitrice ad aria Ariete a meno di 200€

Porta in tavola il buon gusto, senza esagerare con i condimenti, grazie alla friggitrice ad aria doppio cestello Ariete, in promo su Amazon.

Perché accontentarsi di friggere un piatto per volta, quando puoi fare il bis? Con la friggitrice ad aria Ariete a doppio cestello, i tempi di cottura si dimezzano, perché potrai preparare, contemporaneamente, due diverse ricette. La trovi solo su Amazon, ad un prezzo super. Il prodotto, infatti, potrà essere tuo a meno di 200€. Corri a cogliere al volo l’offerta.

Con Airy Fryer Dual, potrai avere cibi croccanti e buoni, come se fossero fritti, ma senza avere odore di frittura per casa. Ti basterà un cucchiaio di olio, e i tuoi piatti saranno gustosi, ma poveri di grassi saturi e più sani e digeribili.

Con la funzione Dual Zone, Dual Cook e Sincronizza puoi decidere se cuocere doppie quantità, due pietanze diverse contemporaneamente oppure due pietanze diverse pronte nel solito momento. Inoltre, avrai 8 programmi preimpostati, per dilettarti in diverse preparazioni, dal salato al dolce.

Tutta la famiglia sarà soddisfatta di avere in tavola le bontà della friggitrice Ariete. Patatine croccanti, alette di pollo succulente, torte dorate, e molto altro ancora, per uno stile di vita più sano, senza rinunciare al buon gusto.

La friggitrice ad aria Ariete, oltre ad essere uno strumento che ti consente di risparmiare in termini di condimenti e di tempo, ti permette di risparmiare anche per quanto riguarda l’energia elettrica, perché, contrariamente al classico forno elettrico, questa arriva subito a temperatura, e non ha bisogno di essere preriscaldata.

Non perdere la possibilità di mangiare sano, senza rinunciare alla bontà dei cibi fritti/non fritti. La vera frittura, la vera croccantezza, non si raggiunge solo con litri d’olio, e la friggitrice ad aria Ariete ne è la prova. Che ne dici di andare su Amazon e acquistarla? Soli 192,24€, per una friggitrice che vale per due. La convenienza è doppia, e il risparmio è al massimo.