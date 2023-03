Doppio caricabatteria wireless ad un PREZZO MINI su Amazon!

Acquista ora su Amazon il doppio caricabatteria wireless Belkin e risparmi tempo e anche denaro.

Quante volte ti è capitato di dover ricaricare più dispositivi ma non avere a disposizione le prese elettriche necessarie? Da oggi non sarà più un problema perché con il doppio caricabatteria wireless Belkin non solo avrai cavi sparsi in giro ma potrai anche ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Ma non finisce qui perché se lo acquisti ora su Amazon usufruisci anche di un fantastico sconto che ti farà risparmiare 17 euro dal costo iniziale.

Il doppio caricabatteria wireless Belkin ti svolterà le giornate!

Il doppio caricabatteria wireless Belkin fornisce una ricarica wireless rapida simultanea, fino a 15 W, per due dispositivi dotati di tecnologia Qi.

Ricarica attraverso la maggior parte delle custodie leggere in plastica, fino a 3 mm. Inoltre è corredato di una garanzia di 2 anni e della certificazione Qi per una maggiore sicurezza sulla qualità. E poi funziona praticamente con tutti i tipi di dispositivi Qi, come per esempio: iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, AirPods, Samsung S21, S21+, S21 Ultra, Note20, Note20 Ultra, Pixel 4, 4XL e molti altri.

Acquista ora su Amazon il doppio caricabatteria wireless Belkin e risparmi tempo e anche denaro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.