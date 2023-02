DOPPIA PROMO per il tuo faro nella notte!

In ogni occasione, tira fuori il tuo faro LED ricaricabile portatile Lighting EVER, ora in super promo, solo su Amazon!

Che sia per le attività outdoor, che sia per lavoro, o per un’emergenza improvvisa, il faro LED ricaricabile portatile è un prodotto che devi assolutamente avere. Lo trovi ora su Amazon, con uno sconto del 25%. Ma non è finita qui, perché acquistando due articoli, potrai risparmiare un ulteriore 5%.

Una promozione nella promozione, che ti farà risparmiare fino al 30%. Potrai acquistare un prodotto per te e uno per un tuo amico, e godere di questo vantaggio esclusivo.

Il faro LED ricaricabile, perfetto per ogni occasione

Puoi scegliere tra due livelli di luminosità della luce bianca, e una modalità lampeggiante. Il design compatto lo rende trasportabile ovunque, anche grazie alla pratica maniglia. Oltre ad essere un faro, è anche una fonte di ricarica per i tuoi dispositivi, come per gli smartphone.

Il grado di protezione IP44, rende la luce impermeabile, e le permette di funzionare bene, anche in caso di pioggia leggera o giornate di neve. Immagina di trovarti nel mezzo della strada, di notte, e a un tratto la tua auto inizia a dare di matto: con questo faro LED sempre con te, non avrai problemi, perché potrai illuminare l’ambiente circostante, rendendoti visibile agli altri, e cercando di riparare al danno.

Anche in campeggio è un must, che non può mancare nello zaino perfetto per le attività outdoor. Il tempo di ricarica è di 6-7 ore, e una volta raggiunta la carica massima, le prestazioni del faro LED saranno altissime.

Lighting EVER ha creato un prodotto geniale, che può essere tuo con poco più di 20€, e che ti sarà utile in più occasioni. Se il 25% di sconto non ti basta, ricorda che più acquisti e più risparmi, con Amazon. Quindi, acquistando due articoli, lo sconto aumenta, e l’investimento dimuisce. Corri sul sito, e ricevi il prodotto con la consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.