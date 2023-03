DOPPIA friggitrice ad aria: doppie portate e DOPPI SCONTI!

Acquista ora su Amazon la friggitrice ad aria Princess con doppio cestello ad un prezzo SUPER SCONTATO!

Oggi si parla tanto di friggitrici ad aria, di cibi cotti senza olio, di grande gusto delle pietanze ma noi oggi abbiamo trovato in SUPER sconto qualcosa che ti da ancora di più. La friggitrice ad aria Princess Airfryer con Doppio Cestello ti permette di cucinare contemporaneamente due pietanze diverse. Risparmi tempo e anche denaro visto che ora puoi acquistarla su Amazon con lo sconto del 21% e pagarla solamente 134,99 euro.

Ma non finisce qui perché Amazon ti da anche la possibilità di pagare la friggitrice in comode rate mensili.

Friggitrice ad aria da 8 litri con doppio cestello, doppie portate e doppi vantaggi!

Con la friggitrice ad aria Airfryer cucini per tutta la famiglia difatti ha una capienza di 8 litri. Non solo grazie al doppio cestello prepari due alimenti diversi alla volta, scegli il programma più adatto, sincronizzi la cottura e il gioco è fatto.

Non solo puoi anche decidere di usare i cestelli per la stessa pietanza e in questo modo raddoppiarne la quantità, pensa che puoi preparare ben 2 chili di patatine fritte in una volta sola. Puoi friggere, cuocere, arrostire e disidratare tutto quello che vuoi. E farai tutto questo senza usare grassi in eccesso. Difatti la tecnologia di convezione ad aria calda permette di utilizzare fino all’80% di olio in meno, il che è ideale per controllare le calorie.

La friggitrice Princess è dotata di 8 programmi preimpostati per permetterti di preparare qualsiasi cosa, dalle patatine fritte alla carne al pesce e ancora crostacei, pizze, dolci e molto altro. È anche possibile regolare la temperatura e il timer manualmente. Inoltre è facile da pulire, sia i due cestelli che le piastre interne sono lavabili in lavastoviglie.

Un elettrodomestico che farà davvero la differenza. Acquista ora su Amazon la friggitrice ad aria Princess con doppio cestello ad un prezzo SUPER SCONTATO!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.