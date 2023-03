DOOGEE S98 PRO: smartphone con termocamera a SUPER prezzo

DOOGEE S98 PRO è uno smartphone dotato di visione notturna, ora in super sconto su Amazon.

Il DOOGEE S98 PRO è lo smartphone ideale per soddisfare la tua sete di avventure, grazie alla sua resistente struttura e a una gamma di funzioni innovative, tra cui la termocamera infrarossi.

Attualmente, puoi approfittare di uno sconto del 10% e di un coupon Amazon da 30€, che ti permetteranno di risparmiare quasi 100€ sull’acquisto.

DOOGEE S98 PRO: il primo smartphone per la visione notturna

Questo versatile smartphone è perfetto non solo per gli amanti dell’avventura, ma anche per i gamer e per chi desidera una navigazione rapida, grazie al potente chipset MediaTek Helio G90.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB, il DOOGEE S98 PRO eccelle nel multitasking.

Come menzionato in precedenza, questo dispositivo è dotato di una termocamera che permette di rilevare le sorgenti di calore al buio, risultando utile in situazioni di emergenza, ispezioni elettriche, agricoltura e idraulica.

La batteria da 6.000 mAh, abbinata alla gestione energetica basata sull’intelligenza artificiale, assicura un’efficienza ottimale.

Impermeabile, il DOOGEE S98 PRO può essere immerso in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti.

La fotocamera principale vanta una risoluzione di 64 MP, mentre quella infrarossi è da 20 MP, permettendo di scattare foto nitide anche in condizioni di totale oscurità.

La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Il DOOGEE S98 PRO rappresenta la scelta ideale per chi cerca uno smartphone robusto e in grado di fornire assistenza in situazioni di emergenza e scarsa visibilità.

Approfitta oggi dell’eccezionale sconto del 10% e del coupon da 30€ per risparmiare quasi 100€ sul tuo acquisto!

