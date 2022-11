Dolci di Natale perfetti: il ricettario per fare bella figura

Il ricettario dei dolci per le feste natalizie di Melissa Forti

It’s Christams time, o quasi, e l’arrivo dell’inverno vuol dire anche ritorno a cioccolate calde, copertina, TV, e un bel dolcetto da gustare. Quest’anno, non farti trovare impreparato nei pranzi o nelle cene in famiglia, e dai il tuo contributo con un dessert che lascerà tutti a bocca aperta. Con il ricettario, in offerta su Amazon, non avrai più scuse. Lo trovi scontato del 25%, a 22,50€.

L’editore del ricettario è Guido Tommasi Editore-Datanova, e la data di pubblicazione è il 29 ottobre 2020. L’autrice di queste fantastiche ricette è Melissa Forti. In “Natale. I dolci delle feste come piacciono a me“, potrai trovare centinaia di idee per aggiungere un tocco di zucchero alle festività.

Natale. I dolci delle feste come piacciono a me

Immergiti nelle 224 pagine più dolci di sempre, e lasciati ispirare. Il libro si trova al numero 16 nella classifica “Cucina per le feste“, e al numero 49 in “Dolci e dessert“. Può essere un perfetto regalo per te, ma anche per le persone a te care che amano dilettarsi in cucina. Grafica curata nei minimi dettagli, ottime spiegazioni, anche le ricette meno facili.

Risparmiando 7,50€, puoi acquistare il tuo libro di ricette per le feste natalizie, e divertirti in cucina, ogni giorno con una ricetta diversa. Rendi più frizzante il dessert del giorno delle feste, e non limitarti alla solita torta. Troverai un mix di tradizione, innovazione, e anche qualche piatto della cucina internazionale. Un’ampia scelta di ricette, molto variegate ed accattivanti. Non farti sfuggire l’occasione di risparmiare, ed acquista il ricettario dei dolci delle feste natalizie, solo su Amazon, ad un prezzo imbattibile.

