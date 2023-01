Diventa uno CHEF con lo strumento da cucina che spopola nei RISTORANTI STELLATI

Con questo Cooker per Cottura Sous Vide renderai delizioso ogni piatto, conservandone tutti i valori nutritivi

Il Sous Vide è un sistema di cottura semplice e preciso, utilizzato nei migliori ristoranti e che permette di raggiungere sempre risultati perfetti. Ad oggi Amazon ha lanciato un’offerta top sul Cooker per Cottura Sous Vide marcato Anova, disponibile con uno sconto incredibile del 28%.

L’articolo, che ormai spopola tra gli chef stellati, è acquistabile a soli 158 euro quindi con un risparmio di più di 60 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, con consegna presso i punti di ritiro adibiti, ed in più è possibile effettuare il pagamento in comode rate con Cofidis al check-out. Se volete diventare dei veri cuochi professionisti, approfittate immediatamente dell’offerta!

Piatti sani e deliziosi con il Cooker per Cottura Sous Vide Anova

Il Precision Cooker per Cottura Sous Vide Anova rende perfetto ogni piatto, che sia una semplice pietanza per una singola persona o un banchetto per un pranzo in compagnia.

Il miscelatore ad immersione è adattabile a qualsiasi contenitore o pentola piena d’acqua. Il dispositivo permette di impostare il tempo e la temperatura, manualmente o a distanza, e tramite l’App Anova Culinary è possibile cuocere il cibo lentamente e a bassa temperatura gestendo tutto il processo anche da remoto.

L’app è perfetta anche per chi è alle prime armi in quanto mette a disposizione tantissime ricette corredate da video tutorial che accompagnano gli utenti in ogni fase, dal condimento alla eventuale rosolatura dopo la cottura con la tecnica Sous-Vide.

Lo strumento è estremamente pratico da usare e molto maneggevole, oltre ad essere super intuitivo grazie ad un display LED su cui monitorare temperatura e tempistiche. Può raggiungere una temperatura massima di 99°C ed una minima di 25°C.

Pronti a diventare chef professionisti? Non fatevi scappare la super offerta Amazon sul Cooker per Cottura Sous Vide marcato Anova, disponibile con uno sconto incredibile del 28%. La spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato anche in comode rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.