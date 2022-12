Diventa la regina nel regno dei ghiacci ed indossa il tuo mantello: coperta con maniche in pile

La coperta con maniche in pile di Winthome è un must per l'inverno, per non soffrire più il freddo in casa e risparmiare sui riscaldamenti

Se soffri il freddo ma i rincari sull’energia ti spaventano ancora di più, tieniti al caldo con la coperta con maniche in pile di Winthome. Da oggi, potrai risparmiare ancora di più, acquistandola su Amazon con meno il 20%, a soli 23,99€.

La coperta integrale in morbida flanella è come un caldo abbraccio dal collo alle dita dei piedi. Sicuramente sarà super caldo nella stagione fredda. Traspirante, antistatico. Risparmia sui costi di riscaldamento. Il marchio Winthome offre, ai consumatori, prodotti tessili confortevoli per la casa, che garantiscono una sensazione di primavera in qualsiasi periodo dell’anno. I prodotti Winthome portano le temperature più piacevoli e le sorprese in ogni angolo della tua vita.

Riscaldati senza rinunciare alla libertà di movimento, con la coperta con maniche

La coperta con maniche permette di coccolarsi ma anche di avere le mani libere allo stesso tempo, si può lavorare alla scrivania quando si ha freddo, giocare con i cellulari, leggere, guardare la TV.

La chiusura in velcro impedisce alla coperta di lana di aprirsi completamente sul retro o di scivolare dal corpo e mantiene la schiena al caldo. Due maniche con bande elastiche attaccate alle mani per una maggiore libertà di movimento. Il tessuto in pile (100% poliestere) rende la coperta soffice e facile da pulire. La morbida coperta può essere lavata in lavatrice senza perdere la sua forma, è resistente ai colori. Possibilità di asciugatura rapida.

La coperta con maniche in pile Winthome è un regalo perfetto, per te stesso e per la tua famiglia/ amici. Ti sentirai coccolato dalla sua morbidezza e rapito dal suo calore. Dai un’occhiata dall’offerta Amazon, per acquistare la coperta con maniche, risparmiando.