SOS Stress: sfogati DISTRUGGENDO questo diario

Hai capito bene: distruggi questo diario per alleviare il tuo stress e la tua ansia! Un diario cartaceo che costa meno di 10€ e che ti aiuterà a veicolare rabbia e preoccupazioni in maniera creativa. Scopri di più.

La vita di tutti i giorni, si sa, ci mette a dura prova. Ancora di più con la ripresa dei soliti ritmi e con l’addio definitivo alle feste (e quindi alle ferie), ben sapendo che prima dell’estate ci saranno pochissime occasioni di relax. Quando lo stress tocca picchi altissimi e ti ritrovi a tanto così dall’inveire contro il collega di turno, abbiamo la soluzione per te: costa meno di 10€, sembra un quaderno ma… è molto di più.

Distruggi questo diario è un vero e proprio best-seller. Un quaderno con chiare e precise istruzioni interne che ti aiuteranno a sfogare tutta la tua rabbia e il tuo stress strappando, colorando, lanciando, appallottolando e consumando le sue pagine, fino a non farne rimanere più nulla. Un modo per tornare un po’ bambini ma anche una sana e costruttiva terapia “distruttiva” ma creativa per alleggerire le proprie giornate.

200 pagine per scaricare la tensione

In questo diario troverai troverai oltre 100 attività divertenti e “distruttive” con cui sfogarti in piena libertà, senza limiti ed in totale sicurezza: chi ci “rimetterà” sarà solo questo libro! Completa le missioni in ordine oppure a caso, stropiccia, scarabocchia, incolla, lancia, calpesta, bagna e molto molto altro… non ci sono limiti a ciò che puoi fare e a come lo puoi fare. Un regalo perfetto per te, ma anche per amici, parenti, colleghi e figli adolescenti in piena crisi. Chi lo riceverà non potrà che dirsi divertito da questo pensiero originale.

Non attendere oltre: per sole 9.99€ approfitta di questa idea veramente singolare e acquista Distruggi Questo Diario su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.