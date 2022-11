Distributore automatico per animali smart IN OFFERTA su Amazon

Sconto del 30% per il distributore automatico di cibo per animali di Pawbby Care su Amazon.

Il distributore automatico per animali smart è l’acquisto del momento, per poter controllare l’erogazione del cibo da remoto. Ed oggi, grazie allo sconto da Black Friday, troviamo il distributore automatico di cibo per animali di Pawbby Care, ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 119,99€.

Per poter acquistare il distributore automatico di cibo smart per animali con il coupon del 30%, ti basterà aggiungerlo al carrello Amazon. Poi al momento del pagamento finale, troverai il prodotto scontato automaticamente.

Controlla il cibo del tuo animale domestico direttamente da remoto

Questo distributore automatico per animali smart di Pawbby Care, ti permetterà di erogare il cibo direttamente da remoto. Ovunque sarai, anche fuori casa, potrai dare cibo al tuo animale domestico direttamente dal tuo smartphone.

Un distributore automatico per animali smart che è in grado di erogare i croccantini nella giusta quantità di cui il tuo peloso ha bisogno. Potrai preimpostare la quantità precedentemente grazie all’app dedicata.

Inoltre, questo prodotto ti permetterà di alimentare il tuo cane, in maniera sicura, professionale e anche sana. Possiede un serbatoio a tenuta stagna che è in grado di preservare l’igiene e anche la freschezza del cibo.

Grazie all’applicazione Xiaomi Home, potrai gestire la quantità del cibo erogato e anche il timing di erogazione. In questo modo, l’alimentazione del tuo peloso sarà sempre regolare anche se tu non sei in casa. Potrai anche creare un piano di alimentazione in base alla sua età e alla sua condizione fisica.

Il distributore automatico di cibo per animali smart si trova ad un prezzo incredibile. Lo potrai acquistare in offerta su Amazon a soli 119,99€. Per tutti gli utenti abbonati a Prime, sarà possibile ricevere il prodotto in maniera veloce e senza costi aggiuntivi.

