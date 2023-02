Dispositivo tech per il tuo smartphone, a meno di 15€

Affidati alla tecnologia e all'innovazione, affidati a Yootech, e al suo caricatore wireless smartphone, adatto anche ad accessori tech

Scopri l’intelligenza della nuova tecnologia, ad un prezzo davvero ridotto: il caricatore wireless per smartphone, iPhone e Samsung, è in offerta su Amazon a soli 13,59€. Non è magnifico? Riceverai un prodotto super utile, che ti svincola dall’utilizzo di cavi vari, direttamente a casa, e spendendo meno di 15€. Aggiungilo al carrello ed acquistalo, non perdere tempo.

Questo caricatore è super sicuro, perché provvisto di una tecnologia esclusiva multifunzionale intelligente di protezione, che fornisce il controllo della temperatura, la protezione da sovratensioni, la prevenzione da cortocircuiti.

Scegli il meglio per il tuo smartphone, scegli il caricatore wireless Yootech

Il caricatore wireless è realizzato in materiale ABS ignifugo. La funzione di ricarica automatica impedisce il sovraccarico o il surriscaldamento del dispositivo.

Progettato con porta di ricarica di tipo C, viene fornito con un cavo da USB C a USB A, per soddisfare le esigenze dei diversi utenti del telefono e garantire un’efficienza di ricarica più stabile. E’ compatibile con diversi modelli di iPhone e di Samsung, ma è adatto anche per AirPods.

Utilizzarlo è semplicissimo. Ti basterà posizionare il tuo smartphone sul caricatore wireless, senza dover collegare o scollegare nulla. Inoltre, puoi utilizzarlo anche durante la notte, perché la luce del dispositivo si spenga, non appena il telefono inizia ad essere caricato. Se pensi a tutte le volte in cui non sapevi dove caricare il tuo cellulare, mentre eri in giro e nei paraggi non c’era nessuna presa di corrente, questo caricatore wireless sarà una svolta. Potrai portarlo ovunque, perché è leggero e piccolo, e non occupa molto spazio.

Non rinunciare ad una ricarica, in nessun momento e in nessun luogo, grazie al caricatore wireless, ora disponibile su Amazon ad un costo accessibile a tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.