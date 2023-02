Dispositivo tech Android ad un prezzo TOP

Il dispositivo tech che rivoluziona il modo di concepire il semplice tablet: il tablet Yestel è una vera bomba in termini di efficienza

In un mondo in cui la tecnologia la fa da padrone, il tablet è un must che non può mancare nel tuo cassetto delle cose da avere. Quale e come sceglierlo? Affidati ad Amazon, e ad utenti come te, che hanno già fatto la loro scelta e sono stati soddisfatti di ciò che hanno ricevuto. Per questo motivo, acquista il tablet Yestel, a soli 110,37€. Un’offerta imperdibile per un prodotto infallibile. Fidati di Amazon e della qualità dei suoi articoli.

Questo tablet Android 11 supporta il WiFi ad alta velocità a 5,0Ghz e 2,4Ghz dual-band, garantendoti una connessione formidabile. E’ dotato di un processore 2,0Ghz, ed è dunque veloce e pratico, perfetto per scaricare le App da Google Store, per vedere film in streaming, ascoltare musica sulle piattaforme più in voga degli ultimi tempi.

Tablet Yestel Android 11, la tecnologia a portata di mano

All’interno della confezione, non troverai solo il tablet, ma anche la custodia e, cosa più importante, la tastiera e il mouse. Lo schermo, di 10 pollici, è dotato di un sistema protettivo per gli occhi, che sopprime la luce blu, consentendo di concentrarsi meglio sui giochi e sui video.

Avrai una garanzia di due anni. Questo tablet Yestel è davvero fantastico, perché puoi utilizzarlo e portarlo dove vuoi, grazie al suo design compatto e alla sua funzionalità. In viaggio, in ufficio, ma anche sul divano di casa, questo è lo strumento ideale per passare il tempo in maniera piacevole, in compagnia di un buon film, o di una bella canzone.

Il tablet è il giusto compromesso tra PC e smartphone, ed è uno dei dispositivo tecnologici più comodi da portare con sè. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente, e con lo sconto Amazon del 15%, diventa, ancora di più, un’occasione imperdibile. Acquistalo subito, fidati della scelta dei clienti Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.