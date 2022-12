Monitoraggio dell’aria con dispositivo: SCONTO SUPER

Controlla la qualità dell’aria che respiri con il dispositivo intelligente Amazon Smart Air Quality Monitor, oggi in super sconto. Puoi usarlo in associazione con l’app Alexa per capire quanto sia salubre l’aria della tua casa.

Hai mai pensato che molti dei malanni che si scatenano proprio all’interno della tua casa possano essere dati da una qualità dell’aria non accettabile? Amazon ha creato Smart Air Quality Monitor, un piccolissimo dispositivo che monitora i 5 fattori che influenzano l’aria all’interno della tua casa. Dispone di un indicatore luminoso che ti aiuta a capire in tempo reale come sia l’aria della tua casa, mentre l’app Alexa riesce a fornirti i valori di qualità dell’aria e ad interpretarli al meglio.

Con il dispositivo potrai controllare i potenziali allergeni e irritanti, trovare sostanze chimiche indesiderate che possono avere effetti negativi sulla respirazione, e monitorare il monossido di carbonio… un inquinante invisibile potenzialmente letale, ma che grazie a questo dispositivo potrai sempre tenere sotto controllo. Monitora anche umidità e temperatura.

Con notifiche da Alexa

Grazie all’app Alexa, i dati del sensore vengono convertiti e puoi sempre controllare le tendenze di un periodo di tempo e ottenere consigli su come migliorare la qualità dell’aria. Puoi ricevere anche notifiche da un dispositivo Echo sulla qualità interna dell’aria della tua casa. In questo modo potrai sempre “vedere” cosa stai respirando, e potrai decidere se acquistare un purificatore d’aria, un umidificatore, un deumidificatore o altro. Ti basterà collegare Amazon Smart Air Quality Monitor e aprire l’app Alexa.

L’impronta di carbonio di questo prodotto è stata certificata da Carbon Trust: una carezza per l’ambiente, e per la tua salute. Acquista il dispositivo per controllare l’aria a sole 49.99€ grazie al 38% di sconto presente su Amazon.

