Dischi struccanti RIUTILIZZABILI ad un prezzo stracciato su Amazon

Sconto del 50% per i dischetti riutilizzabili di Waabbi su Amazon.

I dischi struccanti riutilizzabili sono perfetti per chi si trucca ogni giorno, infatti potranno essere lavati e utilizzati nuovamente. Oggi, i dischetti struccanti riutilizzabili Waabbi si possono trovare ad un prezzo stracciato, in offerta su Amazon a soli 9,99€. Risparmiando ben dieci euro dal prezzo di partenza.

Per poter accedere allo sconto del 50%, occorrerà aggiungere il prodotto nel carrello Amazon e al momento del pagamento finale risulterà già applicato.

Struccarsi non è mai stato così facile, economico e sostenibile

I dischetti arrivano in aiuto per tutti gli amanti del make-up. Non servirà più cambiare dischetto e comprarne altri, basterà lavarlo nuovamente e sarà pronto all’utilizzo. Più veloce, economico e sopratutto sostenibile.

A differenza dei classici dischetti monouso, il prodotto di Waabbi, sono 100% eco-friendly e plastic free. Realizzati grazie alla fusione del bamboo con il cotone, un processo per creare una fibra molto innovativa. Ma sopratutto una fibra molto ecologica e senza materie plastiche.

Il prodotto è composto in due differenti tipologie, tra cui dodici vellulati e quattro scrub. Un set composto da ben 12 dischetti molto morbidi per uso quotidiano e anche da quattro esfolianti, perfetti per la pulizia del viso. Molto belli e funzionali, perfetti per assorbire qualsiasi tipo di trucco.

Dal design molto resistente e pratico, progettati proprio per essere duraturi nel tempo. Inoltre, si risparmierà molto grazie a questo prodotto lavabile e riutilizzabile. Dispongono anche di una certificazione REACH, la quale esclude l’utilizzo di qualsiasi trattamento chimico sul prodotto.

I pratici ed ecologici dischetti struccanti riutilizzabili di Waabbi sono perfetti per chi si dedica ogni giorno al make-up. Oggi, li troviamo ad un prezzo formidabile, in offerta su Amazon a soli 9,99€, risparmiando dal prezzo originale di 19,99€. Per tutti gli utenti Prime, sarà garantita una spedizione veloce senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.