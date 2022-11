Dischetti struccanti lavabili: la scelta eco in SUPER SCONTO

La rivoluzione eco-green a portata di tutti: 20 dischetti struccanti lavabili in cotone al 21% di sconto su Amazon. Per la tua svolta ecologica.

La rivoluzione eco-green a portata di tutti: 20 dischetti struccanti lavabili in cotone al 21% di sconto oggi su Amazon. Per la tua svolta ecologica, scopri di più.

Le donne lo sanno: ogni sera, dopo una giornata di lavoro, di studio o altro, è doveroso struccarsi. Un’operazione necessaria per il benessere della pelle, che però comporta uno spreco enorme di dischetti struccanti usa-e-getta, spesso venduti in profumerie e supermercati. L’impatto ambientale è disastroso, per questo su Amazon oggi puoi acquistare dei rivoluzionari dischetti struccanti lavabili in cotone, riutilizzabili e amici dell’ambiente, che arriveranno a casa tua nella loro confezione plastic-free e all’interno di un sacchetto biodegradabile per trasportarli ovunque vorrai.

Prima di utilizzarli è consigliabile lavarli e spremerli. Dopo ti basterà aggiungere il tuo detergente viso preferito e massaggiare delicatamente in modo circolare per rimuovere residui di trucco in eccesso, risciacquando e ripetendo l’operazione fin quando necessario.

Setole e manico biodegradabili

A differenza dei soliti dischetti usa e getta, questi dischetti in cotone riutilizzabili sono facilissimi da mantenere e – se conservati a dovere – possono durare persino degli anni. Lavarli è un gioco da ragazzi: inserisci nella sacchetta in dotazione e lavali in lavatrice a 40-60°. Torneranno come nuovi e senza tracce di trucco. Il bambù naturale e il cotone ecologico utilizzati per il design rendono questi pad super soffici e delicati sulla pelle, grazie anche alla qualità del marchio Greenzla, da sempre impegnato sul fronte dell’ambiente. I 20 dischetti struccanti lavabili in cotone sono ideali per pulire delicatamente occhi, labbra, viso e collo.

Non attendere oltre: acquista ora i 20 dischetti lavabili riutilizzabili in cotone con il 21% di sconto su Amazon e per sole 14,99€. Un regalo di Natale perfetto per amiche e parenti, oppure per te che desideri salvaguardare l’ambiente e la salute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.