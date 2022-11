Dischetti struccanti in bambù: SCONTO TOP e prezzo mini

Una scelta intelligenti per il portafoglio, ma soprattutto per l’ambiente: i dischetti struccanti lavabili in bambù sono oggi su Amazon con il 26% di sconto.

Un prezzo piccolo piccolo, ma un grandissimo contributo contro l’inquinamento ambientale: i dischetti struccanti riutilizzabili e lavabili in bambù sono la rivoluzione eco-green che stavi aspettando. Su Amazon li trovi con il 26% di sconto e un prezzo super di 11,85€ per un prodotto imprescindibile dalla beauty routine di ogni donna. Perfetti per struccarsi, detergersi il viso o levare gli eccessi di crema e siero, i dischetti sono i perfetti sostituti dei più comuni usa e getta, e durano tutta la vita.

Nella confezione troverai 16 dischetti in bambù dei quali 4 dischetti scrub per il viso e 12 dischetti struccanti morbidi, ideali per esfoliare la pelle con delicatezza anche sulle zone più sensibili. Vengono forniti con un sacchetto di cotone traforato per lavarli comodamente in lavatrice, e sono un ottimo regalo sostenibile per te o per chiunque desideri.

Morbidi, lavabili e di lunga durata

Utilizzare i dischetti struccanti di bambù è facilissimo: basta inumidirlo leggermente e poi strizzarli prima di applicare il prodotto struccante. Data il loro alto grado assorbente, basta davvero poco per struccarsi al meglio. I dischetti possono poi essere lavati in lavatrice a 40° all’interno dell’apposito sacchettino in rete in dotazione. Prodotti per l’80% in bambù e per il 20% in cotone.

Cosa aspetti? Fai una scelta consapevole per la tua bellezza e per l’ambiente: acquista i dischetti riutilizzabili struccanti in bambù con uno sconto del 26% e soli 11,85€. Un regalo di natale che farà felice le beauty addicted e che renderà la tua skincare migliore in poco tempo.

