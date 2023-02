DIGITA dove vuoi e con qualsiasi dispositivo: bastano 29 EURO

Con questa tastiera bluetooth è possibile creare un mini ufficio in ogni angolo evitando fili ingombranti

Sempre più spesso capita di lavorare su dispositivi diversi, soprattutto durante lunghi viaggi fuori casa. Per digitare nella massima comodità dove e quando volete, non potete farvi mancare la Tastiera bluetooth marcata iClever: oggi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto top del 15%.

L’articolo che vi semplificherà la vita è acquistabile a soli 29 euro, un prezzo piccolissimo per un dispositivo dalle mille funzionalità. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Tastiera bluetooth iClever: massimo comfort e versatilità

Con la Tastiera bluetooth marcata iClever è possibile creare un mini ufficio in ogni angolo o posizione senza cavi e senza preoccupazioni.

L’accessorio di ultima generazione può connettersi contemporaneamente con tre dispositivi diversi ed è in grado di passare da uno all’altro senza interruzioni grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1 integrata. È compatibile con dispositivi elettronici di ogni genere, che siano iPad, iPhone, iMac, MacBook, laptop, PC, tablet, smartphone, Windows, IOS , Mac OS, Android e così via. In più riconosce automaticamente il sistema del dispositivo e le chiavi delle mappe e collega automaticamente gli strumenti precedentemente connessi.

La comodità è assicurata in quanto ha un design ergonomico, oltre a risultare esteticamente attraente con il suo color argento. Inoltre è realizzata in acciaio inossidabile e ABS, inclusi i piedini che la mantengono ad una pendenza ottimale così da impedire al polso di lussarsi durante le lunghe sessioni di digitazione.

Un incredibile batteria ricaricabile di lunga durata è collocata nella tastiera Bluetooth offre fino a 90 ore di digitazione continua in una singola carica. Presenta anche la funzione di risparmio energetico che limita lo spreco di energia grazie alla modalità sonno che si attiva in automatico dopo 30 minuti di inattività.

Per lavorare ovunque nel massimo comfort, sfruttate subito la super offerta Amazon! Ad oggi potrete acquistare la Tastiera bluetooth marcata iClever con uno sconto del 15%, quindi a soli 29 euro inclusa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.